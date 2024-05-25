Вместо букета и торта: что дарят имениннику на День рождения в других странах

В России обязательными атрибутами празднования Дня рождения, помимо самого подарка, являются торт и цветы, особенно, если праздник у дамы. А вот в других странах свои особые традиции. Вот что принято дарить имениннику за границей, и какие угощения едят его гости.

Германия

В этой стране не принято дарить дорогие подарки. Если в России именинники заранее делятся списком своих хотелок с близкими и зачастую просят что-нибудь дорогое, то вот немцы обычно дарят сертификаты номиналом не более двадцати евро. Если переводить в рубли, это составляет чуть меньше двух тысяч.

Дорогие и роскошные букеты здесь тоже не дарят. Самым удачным вариантом считается миниатюрное растение в горшке. А вот розы здесь не вручают — эти цветами обмениваются только влюбленные. Что касается хризантем, лилий и гвоздик — их приносят лишь на похороны.

А еще тут с самого утра готовят пирог, в который вставляют столько свечей, чтобы получилось на год больше возраста именинника. Они горят весь день, а если какие-то потухают, их заменяют на новые. Съедают пирог уже в завершение дня.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Япония

Здесь вообще нет как таковой традиции каждый год отмечать день рождения. Виновнику торжества не дарят подарки и не устраивают вечеринок в его честь. Отмечают только значимые даты, пока ребенок маленький — это 3 года, а также 5 и 7 лет. Это считается большим событием для всей семьи, однако отмечают по-большому счету заслуги родителей.

В этот день нельзя дарить зеленый чай и любые предметы белого цвета. Из цветов под запретом камелии и лилии. Отмечается, что идеальным подарком для ребенка станут фрукты, сладости и игрушки, а для родителей — бутылка хорошего спиртного.

Таиланд

В Таиланде родители покупают своему чаду на День рождения клетку с птицей или животным, например, черепахой. А затем живность выпускают на свободу. Считается, что такой добрый жест способствует исполнению любого желания.

А вот что не принято дарить в этой стране, так это обувь, хотя во всем мире многие дети часто выпрашивают в подарок модные брендовые кроссовки. Зато здесь очень ценятся канцелярские принадлежности, сладости и фрукты.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Вьетнам

В стране на государственном уровне не принято отмечать дни рождения и годовщины. Зато здесь существует праздник под названием «День новых годов» — так называемый всеобщий день рождения. На этот праздник люди обмениваются деньгами, которые преподносят в красных мешочках, рассказывает портал «‎Хорошо Там».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru