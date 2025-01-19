Вместо мимозы на 8 Марта: топ идей для туристов, мечтающих отправиться в путешествие из Петербурга

Если вы планируете путешествие в марте на праздники, прямые рейсы из Санкт-Петербурга открывают возможности для комфортного отдыха. Ниже список стран, куда можно улететь без пересадок, а также идеи, чем там заняться.
Азербайджан
- Время в пути: до Баку — около 4 часов 20 минут
- Чем заняться: Прогуляйтесь по Приморскому бульвару, посетите Центр Гейдара Алиева — настоящий архитектурный шедевр. Не пропустите Музей ковра.
Армения
- Время в пути: до Еревана — около 4 часов
- Чем заняться: Загляните в Музей геноцида армян, насладитесь искусством в Национальной галерее или посетите древние храмы в окрестностях.
Беларусь
- Время в пути: до Минска — 1 час 30 минут
- Чем заняться: Поднимитесь на смотровую площадку в национальной библиотеке, насладитесь историей в центре Минска и посетите Гомель с его дворцово-парковым ансамблем.
Грузия
- Время в пути: до Тбилиси — около 4 часов
- Чем заняться: Попробуйте хачапури по-аджарски в Батуми, исследуйте театр марионеток в Тбилиси и прокатитесь на канатной дороге над рекой Кура.
Египет
- Время в пути: до Хургады — 7 часов
- Чем заняться: Отдохните на пляжах, посетите пирамиды Гизы или отправьтесь в Луксор на экскурсию к древним храмам.
Казахстан
- Время в пути: до Алма-Аты — около 5 часов
- Чем заняться: Катайтесь на лыжах в Шымбулаке или исследуйте современные достопримечательности Астаны.
Киргизия
- Время в пути: до Бишкека — около 5 часов
- Чем заняться: Отдохните в санатории «Иссык-Ата», прогуляйтесь по Бишкеку и насладитесь видами Ферганской долины.
Китай
- Время в пути: до Пекина — около 7 часов
- Чем заняться: Посетите Великую китайскую стену, исследуйте сады и парки Пекина или отправьтесь за покупками в Шанхае.
ОАЭ
- Время в пути: до Дубая — 6 часов
- Чем заняться: Насладитесь архитектурой небоскребов, прокатитесь на лодке в районе Марина или посетите знаменитые поющие фонтаны.
Сербия
- Время в пути: до Белграда — 3 часа
- Чем заняться: Прогуляйтесь по крепости Калемегдан, насладитесь местной кухней и отправьтесь в Нови-Сад на винные дегустации.
Таиланд
- Время в пути: до Бангкока — 10 часов
- Чем заняться: Наслаждайтесь пляжным отдыхом на Пхукете, исследуйте древние храмы Бангкока и попробуйте местную кухню.
Турция
- Время в пути: до Стамбула — около 4 часов
- Чем заняться: Исследуйте исторические достопримечательности, такие как Айя-София и Дворец Топкапы, или насладитесь кулинарными изысками.
Узбекистан
- Время в пути: до Ташкента — около 5 часов
- Чем заняться: Посетите Самарканд, Сиабский базар и исторические медресе. В Ташкенте обязательно попробуйте плов.
Шри-Ланка
- Время в пути: до Коломбо — 9 часов
- Чем заняться: Исследуйте чайные плантации, отправляйтесь на сафари или отдыхайте на южных пляжах Унаватуны.
Цены на авиабилеты зависят от времени покупки, поэтому лучше бронировать их заранее. Убедитесь, что ознакомились с актуальными правилами въезда в выбранную страну.