«В зоне риска»: какие марки машин отзывают из-за проблем с возгоранием и безопасностью

Самые опасные отзывы автомобилей в России в 2025 году.

Современные машины не все одинаково безопасны. У некоторых марок обнаружились серьезные проблемы.

Несмотря на уход многих мировых автомобильных брендов с российского рынка, производители продолжают следить за качеством ранее проданной продукции.

В первой половине 2025 года в России было отозвано более 276 тысяч легковых автомобилей различных марок из-за серьезных технических проблем, включая риск возгорания.

Лидеры по отзывам: кто в зоне риска?

По данным Росстандарта и Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), наибольшее количество отзывов пришлось на автомобили марок Hyundai и Kia, которые имеют схожие проблемы с электроникой и системой ABS.

Как пишет Autonews, также в списке оказались отечественный бренд Lada и китайские производители BAIC и GAC.

Основные проблемы и меры: что конкретно угрожает автовладельцам?

Hyundai и Kia: Основная опасность связана с коротким замыканием в электронном блоке управления системой ABS, что может привести к возгоранию автомобиля. Для устранения дефекта производитель меняет предохранители и обновляет маркировку.

GAC: Проблема вызвана вибрацией двигателя, которая может привести к утечке топлива и возгоранию. Производитель устраняет дефект затяжкой топливопровода.

Toyota: В некоторых моделях выявлены дефекты двигателя, требующие полной замены, а также проблемы с конструкцией сидений, создающие риск травм при аварии.

Lada и BAIC: Отзывы связаны с дооборудованием автомобилей системой экстренного вызова, что не связано с безопасностью, а скорее с улучшением функционала.

Марка Количество отозванных автомобилей Основные причины отзыва Hyundai 99 256 Короткое замыкание в электропроводке блока ABS Kia 85 338 Аналогичные проблемы с ABS, а также дефекты молдинга Lada 47 139 Дооборудование системой вызова экстренных служб BAIC 18 559 Дооборудование системой вызова экстренных служб GAC 16 944 Проблемы с вибрацией двигателя и утечка топлива Suzuki 3 756 Не указаны подробности Toyota 4 341 Замена двигателя и проблемы с сиденьями Voyah 468 Русификация интерфейса Tank 364 Не указаны подробности

Контекст рынка: отзывные кампании как отражение проблем

За январь — июнь 2025 года на осмотр и доработку предписано отправить 276 165 автомобилей. Это превышает объем продаж новых машин за два месяца на российском рынке (96 744 единицы в мае 2025 года).

Это указывает на масштаб проблем с безопасностью и качеством автомобилей, находящихся в эксплуатации.

Отзывные кампании в России в 2025 году охватывают широкий спектр марок и моделей, включая как зарубежные, так и отечественные автомобили.

Основная угроза — риск возгорания из-за проблем с электроникой, что требует оперативного реагирования владельцев и сервисных центров.

Производители продолжают работать над устранением дефектов, чтобы сохранить доверие покупателей и обеспечить безопасность на дорогах.