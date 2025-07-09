«В зоне риска»: какие марки машин отзывают из-за проблем с возгоранием и безопасностью

Современные машины не все одинаково безопасны. У некоторых марок обнаружились серьезные проблемы.
Несмотря на уход многих мировых автомобильных брендов с российского рынка, производители продолжают следить за качеством ранее проданной продукции.
В первой половине 2025 года в России было отозвано более 276 тысяч легковых автомобилей различных марок из-за серьезных технических проблем, включая риск возгорания.
Лидеры по отзывам: кто в зоне риска?
По данным Росстандарта и Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), наибольшее количество отзывов пришлось на автомобили марок Hyundai и Kia, которые имеют схожие проблемы с электроникой и системой ABS.
Как пишет Autonews, также в списке оказались отечественный бренд Lada и китайские производители BAIC и GAC.
Основные проблемы и меры: что конкретно угрожает автовладельцам?
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Hyundai и Kia: Основная опасность связана с коротким замыканием в электронном блоке управления системой ABS, что может привести к возгоранию автомобиля. Для устранения дефекта производитель меняет предохранители и обновляет маркировку.
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GAC: Проблема вызвана вибрацией двигателя, которая может привести к утечке топлива и возгоранию. Производитель устраняет дефект затяжкой топливопровода.
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Toyota: В некоторых моделях выявлены дефекты двигателя, требующие полной замены, а также проблемы с конструкцией сидений, создающие риск травм при аварии.
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Lada и BAIC: Отзывы связаны с дооборудованием автомобилей системой экстренного вызова, что не связано с безопасностью, а скорее с улучшением функционала.
|Марка
|Количество отозванных автомобилей
|Основные причины отзыва
|Hyundai
|99 256
|Короткое замыкание в электропроводке блока ABS
|Kia
|85 338
|Аналогичные проблемы с ABS, а также дефекты молдинга
|Lada
|47 139
|Дооборудование системой вызова экстренных служб
|BAIC
|18 559
|Дооборудование системой вызова экстренных служб
|GAC
|16 944
|Проблемы с вибрацией двигателя и утечка топлива
|Suzuki
|3 756
|Не указаны подробности
|Toyota
|4 341
|Замена двигателя и проблемы с сиденьями
|Voyah
|468
|Русификация интерфейса
|Tank
|364
|Не указаны подробности
Контекст рынка: отзывные кампании как отражение проблем
За январь — июнь 2025 года на осмотр и доработку предписано отправить 276 165 автомобилей. Это превышает объем продаж новых машин за два месяца на российском рынке (96 744 единицы в мае 2025 года).
Это указывает на масштаб проблем с безопасностью и качеством автомобилей, находящихся в эксплуатации.
Отзывные кампании в России в 2025 году охватывают широкий спектр марок и моделей, включая как зарубежные, так и отечественные автомобили.
Основная угроза — риск возгорания из-за проблем с электроникой, что требует оперативного реагирования владельцев и сервисных центров.
Производители продолжают работать над устранением дефектов, чтобы сохранить доверие покупателей и обеспечить безопасность на дорогах.