Внимание на цвет: свежие куриные сердечки должны быть только такого оттенка

Узнать точный срок годности продающихся на развес куриных сердечек практически невозможно. Продавец легко может соврать или перемаркировать изделие. Чтобы не нарваться на тухлятину, нужно ориентироваться на внешние признаки.

Главным образом, всегда стоит обращать внимание на цвет субпродуктов. Свежесть выдает яркий темно-красный окрас. Подозрительная бледность или серость уже считается тревожным сигналом, как и странный фиолетовый оттенок. Даже если дата на упаковке соответствует норме, от покупки лучше отказаться.

«Возможно, продукт до этого был заморожен, а значит, реальный срок его изготовления определить сложно. Или же продукт может быть просрочен. Поэтому лучше просто не покупать такие сердечки — это сэкономит ваши деньги и сбережет здоровье», — поделилась с порталом «Здоровое питание» эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

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