Что пили русские цари: от медовухи до Кюрасао

Кажется, что вкусы русских царей в напитках могли бы рассказать целую историю их эпохи и культурных предпочтений. И кто бы мог подумать, что за царскими застольями скрываются такие напитки, которые сегодня трудно представить на любом из наших праздников! И если Екатерину II еще можно понять — немка все-таки, то вкусы Петра Великого точно удивят петербуржцев. К слову, водку, как можно подумать, главы государства не жаловали.

Иван Грозный: медовуха и настойки

Если подумать, что пил Иван Грозный, то первое, что приходит в голову, это, конечно, не французские вина, а местные настойки и медовуха. Порой просто не верится, что такие традиционные напитки были не просто частью застолья, но и неотъемлемой частью «царь-реформ». Медовуха была и в этом плане — символом крепости и величия государства. Кто знал, что таким напитком можно было так ярко подчеркнуть мощь империи?

Петр I: пиво и вина по-западному

Задумайтесь, как можно было бы представить Петра I без его приверженности к западным напиткам? Петр Великий привнес пиво и вина в царские столы, а ещё сам варил пиво, как опытный мастер, путешествующий по Европе. Наверное, пиво у него было не только на праздниках, но и в ежедневном меню — потому что что-то поднимет дух лучше, чем хорошее пиво и его антикультурный запах в царском дворце?

Екатерина II: шампанское и мадера

А вот Екатерина II, будучи истинной дамой, любила более изысканные напитки. Шампанское и мадера — по ней бы даже сегодня можно было бы понять, что она стремилась к хорошему настроению и здоровью. Чего-то подобного в такие важные дни не хватает нам — просто откроем шампанское и почувствуем себя императрицами!

Александр III: Кюрасао и квас

Но, пожалуй, самым неожиданным выбором стал Александр III. Этот монарх, несмотря на свою любовь к дорогим заграничным ликёрам, всё равно не забывал о русском квасе. Видимо, для него квас был не только вкусным, но и олицетворял связь с народом. Приятное сочетание — заграничные алкогольные пристрастия и глубокая любовь к родному напитку. Очевидно, никакой монарх не оставался равнодушным к традициям своего народа!

Таким образом, напитки русских царей — это не только история их личных предпочтений, но и яркое отображение политических и культурных изменений в России, пишет источник.