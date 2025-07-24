Водный транспорт будущего: как «Стрельна» сделает жизнь петербуржцев легче

Жители Северной столицы давно жалуются на шум на воде.

В Петербурге этим летом появилось сразу несколько приятных новшеств для всех, кто любит прогулки по воде и хочет увидеть город с необычного ракурса.

Во-первых, на маршрут вышло новое экологичное электросудно «Стрельна», а во-вторых, в самом центре города открылся новый удобный причал «Музей Фаберже». Но не все рады этим событиям.

Где находится новый причал «Музей Фаберже» и какие маршруты доступны

Причал «Музей Фаберже» расположен всего в 150 метрах от знаменитого Аничкова моста и Невского проспекта — фактически в сердце Петербурга.

Благодаря этому теперь можно быстро и комфортно отправиться в водное путешествие, не уезжая далеко от центра. Это особенно удобно и для туристов.

От причала идут два основных новых маршрута на современных теплоходах. Первый — теплоход «Фестиваль», который совершает 2,5-часовой круиз по Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке с выходом в Неву.

Второй длится около полутора часов и проходит по Фонтанке и Неве. Оба маршрута проходят под знаменитыми разводными мостами — Литейным, Троицким, Дворцовым и Благовещенским.

Ночные прогулки с разводом мостов и живая музыка

Кроме дневных есть и ночные водные прогулки, которые впервые стартуют от центра Петербурга. Они предлагают уникальную возможность увидеть развод мостов в ночной подсветке, иногда — с живой музыкой на борту.

Причал «Музей Фаберже» интегрирован в популярные маршруты City Sightseeing Neva и «Золотой треугольник».

Это значит, что туристы могут легко комбинировать разные экскурсии и пересаживаться с одного судна на другое, чтобы охватить больше достопримечательностей Петербурга.

Проблемы с шумом и поиск компромисса

Однако стоит отметить и проблему, которая волнует местных жителей. Ночные прогулки с громкой музыкой и криками нередко мешают спать тем, чьи окна выходят на набережные.

Власти ищут компромиссный вариант, чтобы учесть интересы и жителей, и любителей ночных водных экскурсий.

Экологичное электросудно «Стрельна»: комфорт и современность

Что касается «Стрельны» — нового электросудна, то его запуск стал важным шагом к экологичному развитию водного транспорта Петербурга.

Электросудно почти бесшумное, без запаха топлива и вредных выбросов, а его маршрут частично пересекается с новыми причалами и маршрутами по Неве и Финскому заливу.

Вместимость — до 140 пассажиров, на борту есть комфортные зоны для прогулок, ресторан и бизнес-зал, пишет Деловой Петербург.

Работа электрической и гибридной силовой установки делает судно экономичным и экологичным, что очень важно для городской среды, а также для местных жителей, которые живут возде рек.