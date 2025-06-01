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Воду не сливают все — от мала до велика: почему японцы принимают ванну всей семьей

Опубликовано: 1 июня 2025 12:01
японская ванная
Воду не сливают все — от мала до велика: почему японцы принимают ванну всей семьей
Фото: Городовой.ру

Для петербуржцев такая ситуация дикость.

Для многих россиян это звучит шокирующе: как так — залезать в ванну по очереди, не меняя воду? Но в Японии всё иначе. Там ванна — это не просто место для мытья, а настоящее место для объединения семьи. И дело тут не в неряшливости, а в особом подходе к гигиене и семейным традициям.

Сначала чистота, потом — горячая вода

Японцы никогда не погружаются в ванну, не приняв душ. Причём тщательно моются: и тело, и лицо, и волосы. Только после этого, полностью чистыми, они залезают в горячую воду. Ванна при этом накрыта специальной крышкой — чтобы вода оставалась тёплой. Мыться в ней категорически нельзя — только греться.

Один резервуар — вся семья

Воду в ванне никто не сливает после первого человека. Наоборот — она сохраняется и подогревается, чтобы в ней успели понежиться все члены семьи. Благодаря современным технологиям — это просто: система сама нагревает воду до нужной температуры, набирает её в нужном объёме и даже подаёт сигнал, что «всё готово».

Истоки традиции — в банях и онсэнах

Эта практика уходит корнями в средневековые общественные купальни — сэнто и онсэн. Там до сих пор все сначала моются, а потом погружаются в горячие источники. То же самое — и дома. Для японцев ванна — это не способ смыть грязь, а средство расслабления. Помылись — и потом расслабленно посидели в горячей воде.

Уважение, чистота и экономия

Эта традиция — о взаимном уважении и заботе. И о бережливости — в стране, где воду и ресурсы принято использовать разумно. Поэтому японская ванна — это семейный комфорт, а не повод для возмущения. Главное — не забыть вымыться до.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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