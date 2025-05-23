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Волшебный городок детства и сказок: где находится архитектурный шедевр Андерсенград родом из СССР

Опубликовано: 23 мая 2025 14:30
Андерсенград
Волшебный городок детства и сказок: где находится архитектурный шедевр Андерсенград родом из СССР
Городовой ру

Грандиозное сооружение построили в советские времена и официально признали объектом культурного наследия.

Андерсенград — это настоящий сказочный городок для детей, который находится недалеко от Санкт-Петербурга. Его история начинается в середине 1970-х годов и связана с желанием создать необычное место для детских игр и отдыха. А вдохновил создателей всем известный писатель.

Как все начиналось

Изначально в Сосновом Бору на холме была построена всего лишь детская автомобильная дорога — простая трасса для маленьких водителей. Но идея сделать что-то более интересное и красивое быстро созрела. В 1975 году архитектор Юрий Савченко решил превратить это место в настоящий детский комплекс. По задумке, он должен был напоминать средневековый прибалтийский городок.

Первоначально комплекс даже называли «Вышеград», потому что рядом строился универмаг «Таллин», и проект хотели связать с прибалтийским стилем. Однако стройка шла долго, работы приостанавливали, и несколько лет территория стояла заброшенной. Благодаря активистам работы возобновились.

Почему «Андерсенград»?

В 1980 году, к 175-летию со дня рождения Ганса Христиана Андерсена, детский комплекс торжественно открыли и дали ему имя «Андерсенград». Это название подчеркивало связь с миром сказок и волшебства, а также отсылало к датской культуре: в Таллине есть район, посвященный Андерсену, и это помогло связать проект с прибалтийским регионом.

Что представляет собой Андерсенград?

Андерсенград — это не просто игровая площадка, а целый архитектурный комплекс площадью около 2 гектаров, выполненный в стиле средневекового западноевропейского города. Здесь есть более десяти башен с красными черепичными крышами и флюгерами, ворота, кафе, фонтан с бассейном, украшенный скульптурой Русалочки, а также барельефы и статуи героев сказок Андерсена: например, Стойкого оловянного солдатика и ласточки из «Дюймовочки».

С 1987 года Андерсенград официально признан объектом культурного наследия местного значения. В 2014 году были начаты работы по сохранению и благоустройству комплекса, а в 2017 году реализован проект по укреплению склонов и защите корней сосен, на которых стоит городок.

Вход на территорию свободный, и сюда приезжают не только местные жители, но и туристы из Санкт-Петербурга и других городов. Сегодня в Андерсенграде проходят более двухсот мероприятий в год — от праздников и творческих конкурсов до экскурсий.

Как добраться

Сосновый Бор — молодой город, образованный в 1973 году, долгое время закрытый из-за военных объектов и пограничной зоны, сообщает сайт Горбилет. Сейчас попасть сюда можно без пропуска, достаточно иметь паспорт гражданина России. Из Санкт-Петербурга до Андерсенграда удобнее всего добираться на электричке до станции «Калище», а затем пересесть на автобус №5.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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