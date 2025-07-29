Волшебный лес Петра I: именно эта роща перенесет в другой мир

Линдуловская роща — это уникальное природное место недалеко от Рощино на севере Ленинградской области.
Это старейшая в Европе лиственная роща.
Основана она была в 1738 году, но задумал ее Петр Великий, лиственницы рядом с Петербургом нужны были для флота.
Немного истории
Царь хотел вырастить лес, который будет использоваться для строительства кораблей.
Лиственница — дерево очень прочное, устойчивое к гниению, поэтому оно идеально подходило.
Правда, сам Петр I не увидел, как роща выросла: посадку начали уже после его смерти, в 1738 году.
Первые семена лиственницы привезли из Архангельска, и их высадкой занялся немецкий лесовод-форстмейстер Фердинанд Фокель.
Роща создавалась поэтапно — сначала в середине XVIII века, потом в XIX и XX веках, и продолжается эта работа и сейчас.
Так что Линдуловская роща — это не просто лес, а целый исторический проект, в котором живет около тысячи гектаров хвойных красавцев.
При этом роща стала своеобразным памятником лесоводческого искусства и даже входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет сайт Искатель.
Где она и как до нее добраться
Роща находится в Выборгском районе Ленинградской области, примерно в 60 км северо-западнее Санкт-Петербурга.
Добраться сюда можно несколькими способами:
На машине по Зеленогорскому шоссе и вдоль Приморского шоссе.
Общественным транспортом до Рощино или электричкой до станции Рощино, затем пешком около 3 км до начала тропы в рощу.
Что там можно увидеть
Линдуловская роща — не просто лес, это большой парк с огромными вековыми лиственницами, которые источают приятный хвойный аромат.
Прогулка по ней комфортна: тропа широкая и ровная, протяженностью около 5,5 километров.
По пути интересно наблюдать огромное количество муравейников — некоторые закрыты ограждениями, чтобы их не повредили.
Есть красивые смотровые площадки у реки Рощинки.
Также есть военный мемориал, напомнивший о военных событиях, которые затронули этот уголок природы.
Важная информация
С мая 2024 года вход в рощу стал платным — летом билет стоит 200 рублей, зимой — 140 рублей, пишет Российская газета.
Оплату можно провести через QR-код на информационных щитах. Есть льготы для пенсионеров, инвалидов, местных жителей и детей.
Прогулка занимает приблизительно 1 час 45 минут, так что лучше выделить на это время, чтобы насладиться природой.
Почему стоит съездить
Линдуловская роща — отличный способ провести выходные на природе, особенно если вы живете в Петербурге или его окрестностях.
Здесь можно почувствовать себя словно в другом мире, подальше от машин и шума, вдохнуть свежий воздух и увидеть, как примерно 300 лет назад в России заботились о будущем флоте.