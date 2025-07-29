Волшебный лес Петра I: именно эта роща перенесет в другой мир

Именно там зарождалось будущее флота России.

Линдуловская роща — это уникальное природное место недалеко от Рощино на севере Ленинградской области.

Это старейшая в Европе лиственная роща.

Основана она была в 1738 году, но задумал ее Петр Великий, лиственницы рядом с Петербургом нужны были для флота.

Немного истории

Царь хотел вырастить лес, который будет использоваться для строительства кораблей.

Лиственница — дерево очень прочное, устойчивое к гниению, поэтому оно идеально подходило.

Правда, сам Петр I не увидел, как роща выросла: посадку начали уже после его смерти, в 1738 году.

Первые семена лиственницы привезли из Архангельска, и их высадкой занялся немецкий лесовод-форстмейстер Фердинанд Фокель.

Роща создавалась поэтапно — сначала в середине XVIII века, потом в XIX и XX веках, и продолжается эта работа и сейчас.

Так что Линдуловская роща — это не просто лес, а целый исторический проект, в котором живет около тысячи гектаров хвойных красавцев.

При этом роща стала своеобразным памятником лесоводческого искусства и даже входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет сайт Искатель.

Где она и как до нее добраться

Роща находится в Выборгском районе Ленинградской области, примерно в 60 км северо-западнее Санкт-Петербурга.

Добраться сюда можно несколькими способами:

На машине по Зеленогорскому шоссе и вдоль Приморского шоссе.

Общественным транспортом до Рощино или электричкой до станции Рощино, затем пешком около 3 км до начала тропы в рощу.

Что там можно увидеть

Линдуловская роща — не просто лес, это большой парк с огромными вековыми лиственницами, которые источают приятный хвойный аромат.

Прогулка по ней комфортна: тропа широкая и ровная, протяженностью около 5,5 километров.

По пути интересно наблюдать огромное количество муравейников — некоторые закрыты ограждениями, чтобы их не повредили.

Есть красивые смотровые площадки у реки Рощинки.

Также есть военный мемориал, напомнивший о военных событиях, которые затронули этот уголок природы.

Важная информация

С мая 2024 года вход в рощу стал платным — летом билет стоит 200 рублей, зимой — 140 рублей, пишет Российская газета.

Оплату можно провести через QR-код на информационных щитах. Есть льготы для пенсионеров, инвалидов, местных жителей и детей.

Прогулка занимает приблизительно 1 час 45 минут, так что лучше выделить на это время, чтобы насладиться природой.

Почему стоит съездить

Линдуловская роща — отличный способ провести выходные на природе, особенно если вы живете в Петербурге или его окрестностях.

Здесь можно почувствовать себя словно в другом мире, подальше от машин и шума, вдохнуть свежий воздух и увидеть, как примерно 300 лет назад в России заботились о будущем флоте.