Вонь, антисанитария, и это только вышел с вокзала: откровенный отзыв о переезде в Индию

Весной 2024 года археолог и переводчик Альбин Альбиносов решился на переезд в Индию. План был масштабный: работать по профессии, жить в Мумбае, погрузиться в культуру.

Однако через два месяца он покинул страну. Почему? Об этом — в его честном и подробном рассказе.

Решение и подготовка

Все началось после командировки, рассказывает в Сети Альбин. Идея переезда пришла спонтанно: захотелось сменить обстановку, попробовать что-то новое. После изучения вакансий он решил работать переводчиком, благо опыт позволял.

Виза была получена через посольство, документы — стандартные: паспорт, выписка из банка, бронь авиабилетов. Все шло по плану.

Первые шаги в Индии

Переезд состоялся 4 апреля. Вместе с женой Альбин прилетел в Гоа, а оттуда направился в Мумбай — город, который поначалу поразил его масштабами и пляжами.

Но очень быстро идиллия сменилась шоком: «Горы мусора прямо на берегу, никто не убирает. Коровы везде — я понимал, что это часть культуры, но всё равно было не по себе».

Жизнь в Мумбае

Сначала супруги остановились в отеле, но постоянный шум и странное поведение персонала вынудили искать жильё. Сняли квартиру в центре Мумбая за 30 тыс. рублей — условия были получше.

Альбин начал работать в международной компании переводчиком, зарплата позволяла не считать каждую копейку — 180 тыс. рублей в месяц. Но бытовая реальность Индии оказалась тяжелее, чем он ожидал.

Цены и быт

Аренда жилья в Индии варьируется, но в Мумбае — выше среднего. Цены на коммуналку — от 2000 до 5000 рупий в месяц. Продукты и уличная еда стоят дёшево, но гигиена вызывает опасения.

Особенная страна

Индийская кухня, древние храмы, колоритные рынки — всё это казалось бы плюсами. Но всё перекрывали минусы: разруха, нищета, разительный контраст между бедными и богатыми.

По итогу путешественник не смог адаптироваться. Два месяца показались вечностью» Позже он нашёл новую работу и переехал в другую страну, где чувствует себя лучше.