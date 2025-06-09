Вонь, антисанитария, и это только вышел с вокзала: откровенный отзыв о переезде в Индию

Весной 2024 года археолог и переводчик Альбин Альбиносов решился на переезд в Индию. План был масштабный: работать по профессии, жить в Мумбае, погрузиться в культуру.
Однако через два месяца он покинул страну. Почему? Об этом — в его честном и подробном рассказе.
Решение и подготовка
Все началось после командировки, рассказывает в Сети Альбин. Идея переезда пришла спонтанно: захотелось сменить обстановку, попробовать что-то новое. После изучения вакансий он решил работать переводчиком, благо опыт позволял.
Виза была получена через посольство, документы — стандартные: паспорт, выписка из банка, бронь авиабилетов. Все шло по плану.
Первые шаги в Индии
Переезд состоялся 4 апреля. Вместе с женой Альбин прилетел в Гоа, а оттуда направился в Мумбай — город, который поначалу поразил его масштабами и пляжами.
Но очень быстро идиллия сменилась шоком: «Горы мусора прямо на берегу, никто не убирает. Коровы везде — я понимал, что это часть культуры, но всё равно было не по себе».
Жизнь в Мумбае
Сначала супруги остановились в отеле, но постоянный шум и странное поведение персонала вынудили искать жильё. Сняли квартиру в центре Мумбая за 30 тыс. рублей — условия были получше.
Альбин начал работать в международной компании переводчиком, зарплата позволяла не считать каждую копейку — 180 тыс. рублей в месяц. Но бытовая реальность Индии оказалась тяжелее, чем он ожидал.
Цены и быт
Аренда жилья в Индии варьируется, но в Мумбае — выше среднего. Цены на коммуналку — от 2000 до 5000 рупий в месяц. Продукты и уличная еда стоят дёшево, но гигиена вызывает опасения.
Особенная страна
Индийская кухня, древние храмы, колоритные рынки — всё это казалось бы плюсами. Но всё перекрывали минусы: разруха, нищета, разительный контраст между бедными и богатыми.
По итогу путешественник не смог адаптироваться. Два месяца показались вечностью» Позже он нашёл новую работу и переехал в другую страну, где чувствует себя лучше.