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Вот и ответ на вечный вопрос: как понять, что эскалатору в метро нужен ремонт

Опубликовано: 14 мая 2025 12:29
Эскалатор, метро
Вот и ответ на вечный вопрос: как понять, что эскалатору в метро нужен ремонт
Global Look Press / Maksim Konstantinov/

Все мы пользуемся эскалаторами, однако эти конструкции могут изнашиваться, и определить это можно очень легко.

Наверняка каждый из вас замечал, как поручень эскалатора движется чуть быстрее, чем сами ступени. Это не говорит о неисправности движущейся лестницы, оказывается, этой особенности есть довольно простое объяснение.

Как устроен эскалатор и как он работает

Эскалатор — это, по сути, движущаяся лестница, которая состоит из множества ступеней, закрепленных на двух цепях. Они вращаются вокруг верхнего и нижнего валов, которые движутся благодаря электромотору.

А поручни — это непрерывные ленты, которые тоже движутся обеим сторонам эскалатора. Они натянуты на систему катков и приводятся в движение другим двигателем.

Почему поручень движется быстрее ступеней?

Как мы уже говорили, у поручней отдельный привод. Его колесо, которое вращается и тянет ленту, имеет резиновое покрытие для сцепления. Из-за постоянного трения резиновое покрытие колеса изнашивается, и диаметр колеса уменьшается. Чтобы компенсировать этот износ, при изготовлении новых приводных колес их делают чуть больше. Поэтому поручень начинает двигаться немного быстрее, чем ступени, пишет сайт Тавика.ру.

Насколько велика разница в скорости?

По стандартам допускается расхождение скоростей поручня и ступеней до 2%. Это считается нормой и не влияет на безопасность или комфорт пассажиров подземки или посетителей торгового центра.

Можно делать своеобразную диагностику эскалатору: поручень движется немного быстрее — это значит, что он новый или недавно обслуживался. Если скорости примерно равны у конструкции уже значительная часть срока службы позади. Однако, в случае движения поручня медленнее или даже назад относительно ступеней — это сигнал, что приводной блок сильно изношен и эскалатор нуждается в ремонте.

Опасный эскалатор

В конце апреля в петербургской подземке случился инцидент: пассажиры упали с эскалатора, который внезапно начал работать. Судя по кадрам, на станции метро «Василеостровская», женщины поднимались наверх, держась за поручень. Они не смогли устоять в момент, когда эскалатор начал движение и одна из них скатилась вниз по ступеням.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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