Что нужно сделать петербуржцам в день Солнцеворота, чтобы предки помогли

21 декабря 2024 года в 12:20 по московскому времени Северное полушарие встретит зимнее солнцестояние. Это будет самый короткий день и самая длинная ночь, когда солнце кажется бесконечно холодным и таким далеким. В разные эпохи и культурах этот день отмечали как особый. У славян его называли Солнцеворотом, у германцев — Йоль, а у кельтов — Самхейн.

Для эзотериков зимнее солнцестояние — это не просто астрономическое событие. Это момент сакральной силы, когда старое уходит, а новое появляется на горизонте.

Как объясняет эзотерический консультант Ксения Зеленая, солнцестояние — это время передачи власти от одного символа года к другому. В 2024 году Деревянный Дракон уступает свои дела Деревянной Змее. Этот период — «хвоста года» — продлится два лунных цикла — с 21 декабря по 29 января.

Что это значит для нас?

Это время для наведения порядка в доме, делах и личных отношениях. Завершаем обещания, которые дали себе или другим, и не берем на себя новые обязательства, пока старые не выполнены.

Энергия старого года напоминает хлам на чердаке, и от нее нужно избавиться, чтобы освободить место для нового.

Как правильно встретить зимнее солнцестояние?

Генеральная уборка — реальная и духовная

Перед 21 декабря стоит избавиться от ненужных вещей. Это не просто уборка — символическое прощание с тем, что больше не служит вам. Освобождая пространство, приглашайте перемены: новую работу, здоровье, любовь, гармонию. Чудеса случаются там, где есть место для них, уверены эзотерики. Обращение к предкам

21 декабря светит «холодное солнце» — символ Нижнего мира, куда уходят души ушедших. Это время, когда связь с предками особенно сильна. Задайте мысленный вопрос предкам: о жизни, проблемах или выборе пути. Ответ придет так, как вы сможете его услышать — через случайную фразу, мысль или знак. Главное — быть готовым принять ответ, даже если он будет неожиданным.

Зимнее солнцестояние — это не время для грусти, а время пробуждения новой энергии. Завершайте старые дела и обещания, отпускайте обиды и ненужные связи. Опишите свои намерения на следующий год — что вы хотите привлечь в свою жизнь.