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Выпил лимонада перед дуэлью: странные привычки русских литературных гениев

Опубликовано: 24 мая 2025 18:32
Пушкин, Петербург
Выпил лимонада перед дуэлью: странные привычки русских литературных гениев
Globallookpress / Ilya Moskovets / URA.RU

Великие русские писатели отличались не только своим творчеством, но необычным образом жизни, который и сделал их ближе к своему читателю.

Русские классики — это не только великие умы и мастера слова, но и люди с очень необычными привычками. Их повседневная жизнь порой удивляет не меньше, чем их произведения. Давайте заглянем за кулисы творчества Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова и Блока и узнаем, какие странности сопровождали их в быту.

Александр Пушкин

Пушкин был человеком легким и веселым, и это отражалось не только в его стихах, но и в привычках. Он обожал лимонад — не просто напиток, а своего рода ритуал вдохновения. Часто по ночам, когда муза посещала его, он выпивал стакан лимонада, чтобы взбодриться и продолжить работу. Известен случай, когда перед дуэлью с Дантесом Пушкин зашел в кондитерскую и заказал лимонад.

Федор Достоевский

Достоевский был человеком очень глубоким и эмоциональным, но при этом любил общение. Он с удовольствием знакомился с новыми людьми, задавал им много вопросов, словно собирал материал для своих романов. Поговаривали, что во время работы над «Преступлением и наказанием» он громко проговаривал текст, чтобы прочувствовать каждое слово, пишет сайт Фиеста.

Александр Блок

Блок был человеком романтичным и духовным. Он женился по любви, но в браке вел себя довольно странно — отказывался от телесной близости, предпочитая духовную связь с женой, которую называл «Прекрасной Дамой». Это было необычно даже для того времени и отражало его стремление к идеалу и внутренней чистоте.

Привычки писателей показывают, что за великими произведениями стоят живые люди со своими слабостями, странностями и особенностями. Они не были идеальными, но именно их человечность и делала творчество таким глубоким и близким нам.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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