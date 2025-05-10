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«Высотная ложбина»: так что же происходит с погодой в Петербурге

Опубликовано: 10 мая 2025 09:31
Женщина, зонт
«Высотная ложбина»: так что же происходит с погодой в Петербурге
globallookpress/ Shatokhina Natalia/ NEWS.ru

Жителям Северной столицы не стоит ждать тепла до середины мая.

Май уже удивляет петербуржцев. Первые числа месяца дали надежду на комфортную погоду, но уже сегодня она рухнула. Всему виной очередной циклон, который несет мокрый снег, дождь и заморозки, а температура будет как обычно бывает в начале в марта или в конце февраля.

Что ждать от погоды в Петербурге?

Сегодня в Северной столице будет ветрено и мокро, температура воздуха не поднимется выше +10 °C, а ночью опустится до +1, в пригородах и вовсе возможны заморозки до -4.

В ближайшие дни холодная погода сохранится, и ночные температуры будут около нуля или даже ниже, а днем воздух прогреется максимум до +6 — +7 °C. Это значит, что привычное весеннее тепло задерживается, и многие растения и посевы могут пострадать от заморозков.

Почему так холодно?

Главная причина — высотная ложбина, или атмосферная яма, которая «зависла» над северо-западом России, сообщает РБК со ссылкой на синоптика Павла Иванова.

В нее стекается холодный воздух с севера, который не дает температуре подняться и приносит осадки в виде дождя и снега. Такая ситуация не типична для мая, но уже наблюдалась в регионе более 140 лет назад, когда температура опускалась до -5 °C.

Что будет дальше?

Похолодание продлится минимум до середины мая, а потепление стоит ждать только в середине месяца, сообщает синоптик Александр Колесов. Дневные температуры начнут постепенно подниматься до привычных для мая +15 — +18 °C, а ночные заморозки уйдут в прошлое.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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