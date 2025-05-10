«Высотная ложбина»: так что же происходит с погодой в Петербурге

Май уже удивляет петербуржцев. Первые числа месяца дали надежду на комфортную погоду, но уже сегодня она рухнула. Всему виной очередной циклон, который несет мокрый снег, дождь и заморозки, а температура будет как обычно бывает в начале в марта или в конце февраля.

Что ждать от погоды в Петербурге?

Сегодня в Северной столице будет ветрено и мокро, температура воздуха не поднимется выше +10 °C, а ночью опустится до +1, в пригородах и вовсе возможны заморозки до -4.

В ближайшие дни холодная погода сохранится, и ночные температуры будут около нуля или даже ниже, а днем воздух прогреется максимум до +6 — +7 °C. Это значит, что привычное весеннее тепло задерживается, и многие растения и посевы могут пострадать от заморозков.

Почему так холодно?

Главная причина — высотная ложбина, или атмосферная яма, которая «зависла» над северо-западом России, сообщает РБК со ссылкой на синоптика Павла Иванова.

В нее стекается холодный воздух с севера, который не дает температуре подняться и приносит осадки в виде дождя и снега. Такая ситуация не типична для мая, но уже наблюдалась в регионе более 140 лет назад, когда температура опускалась до -5 °C.

Что будет дальше?

Похолодание продлится минимум до середины мая, а потепление стоит ждать только в середине месяца, сообщает синоптик Александр Колесов. Дневные температуры начнут постепенно подниматься до привычных для мая +15 — +18 °C, а ночные заморозки уйдут в прошлое.