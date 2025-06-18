Вывески по-русски: как магазины и кафе будут выкручиваться из-за нового запрета

Госдума приняла новый закон, который заставит вывески, указатели и рекламу в России говорить по-русски или, по крайней мере, в первую очередь на русском.

Это значит, что с 1 марта 2026 года все надписи в общественных местах, магазинах и жилых комплексах должны быть оформлены на кириллице и содержать основную информацию на русском языке.

Что изменится?

Раньше в городах можно было встретить вывески с иностранными словами — «coffee», «sale», «shop», «open» и подобные. Теперь такие надписи либо будут запрещены, либо должны сопровождаться заметным переводом на русский язык.

Например, если на витрине написано «sale», рядом обязательно должна быть надпись «распродажа», пишет Коммерсант.

Кроме того, закон касается и названий новых жилых комплексов и микрорайонов — они должны иметь русские названия, написанные кириллицей.

Это правило не распространяется на уже построенные дома, чтобы не создавать путаницу и не заставлять менять вывески там, где это не нужно.

Исключения и нюансы

Закон довольно гуманен к иностранным словам в некоторых случаях. Например, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания менять не придется.

Это значит, что брендовые магазины вроде «Sela» или названия популярных напитков вроде «латте» и «капучино» останутся как есть. Главное — чтобы рядом была русская заметная надпись.

Также допускается дублирование информации на языках народов России или иностранных языках, но только если содержание полностью совпадает с русским текстом. Русский язык должен быть главным.

Зачем это нужно?

Идея закона — сохранить и поддержать русский язык, который является важной частью национальной культуры и идентичности.

В последние годы в публичном пространстве стало слишком много иностранных заимствований, которые порой мешают понять информацию простым людям.

Закон призван сделать информацию более доступной и понятной для всех россиян.

Эксперты из Института русского языка РАН отмечают, что избыточное использование иностранных слов снижает культуру речи и мешает развитию родного языка.

Новый закон — попытка восстановить баланс между «своим» и «чужим» в языке, не ущемляя при этом коммерческие интересы и международные нормы.

Что будет за нарушение?

За несоблюдение новых правил могут быть предусмотрены штрафы согласно КОАП — от 100 до 500 тысяч рублей. Так что бизнесменам лучше заранее подготовиться и привести свои вывески и рекламу в порядок.