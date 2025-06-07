Стиль и опасность в одном флаконе: почему взрываются стеклянные кружки с двойными стенками

С такой посудой, как оказалось, нужно обращаться очень аккуратно.

Стеклянные кружки с двойными стенками — это модный и красивый аксессуар для кухни, который многие любят за их изящный вид. Но, как оказалось, за красотой скрывается и опасность, о которой стоит знать каждому, кто собирается пользоваться такой посудой.

Что такое кружки с двойными стенками и почему они популярны?

Такую посуду делают из боросиликатного стекла — особого материала, который очень устойчив к перепадам температуры. Это значит, что вы можете наливать в стаканы и горячий чай, и холодный лимонад, и при этом стекло не треснет.

Двойные стенки создают воздушную прослойку, которая помогает напитку дольше сохранять температуру, а внешняя поверхность кружки остается прохладной — так что обжечься невозможно. Кроме того, прозрачное стекло позволяет любоваться цветом и фактурой напитка, что добавляет эстетическое удовольствие.

Многие покупатели отмечают, что такие кружки очень удобны: они легкие, красивые, их приятно держать в руках, а напиток в них дольше остается горячим или холодным. Ручки не нагреваются, что особенно важно для горячих напитков.

В чем же тогда опасность?

Несмотря на все преимущества, у таких кружек есть серьезный минус — они могут взрываться во время мытья. Как это происходит?

Мы уже упоминали, что между двумя стеклянными стенками находится воздушная прослойка. При нагревании воды или резком перепаде температуры давление внутри этой прослойки может резко увеличиться. Если конструкция кружки не выдерживает, она может лопнуть, причем осколки внутренней стенки оказываются очень острыми.

Реальные случаи

Женщина мыла кружку мягкой губкой кружку в теплой воде, и она внезапно лопнула у нее в руках. Хозяйка получила глубокий порез и была вынуждена обратиться к врачу для наложения четырех швов, передает МК.

Теперь такие кружки рекомендуют мыть аккуратно, избегая резких перепадов температуры. Например, не заливать холодной водой сразу после горячей. Также не стоит ставить такие кружки в микроволновку и духовку. Также есть упоминания, что такая посуда лопается в посудомойке.

При появлении трещин или повреждений посуду лучше не использовать. Если хотите купить такие кружки, выбирайте проверенных производителей и внимательно читайте рекомендации по уходу. Это поможет избежать неприятных ситуаций и не получить травму.