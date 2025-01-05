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За такую ванну посуточный штраф: что не так с петербургскими квартирами

5 января 2025 13:31
Ванная комната
За такую ванну посуточный штраф: что не так с петербургскими квартирами
Legion-Media

Одна жалоба соседей и нагрянет проверка.

Желание обновить жилье путем перепланировки — распространенное решение в Петербурге, но оно может привести к неприятным последствиям, особенно если изменения не согласованы с контролирующими органами. В России Жилищный кодекс строго регулирует такие работы, а нарушение норм может обернуться штрафами и серьезными проблемами.

Кухня над спальней? Нет!

Законом запрещено размещать «мокрые» зоны — ванные комнаты и санузлы — над жилыми помещениями соседей. Например, житель Алтайского края решил объединить ванную, туалет и коридор в единое пространство, установив душ прямо над кухней соседа. Его перепланировка была признана незаконной, и суд обязал вернуть квартиру в исходное состояние.

Незаконная перепланировка — риск для всех

Нарушения могут выявить в ходе проверки, если соседи заметят строительные работы или пожалуются на шум. Последствия включают штрафы за каждый день с момента обнаружения нарушений и до его устранения, и обязательство восстановить прежнюю планировку. Некоторые изменения, особенно затрагивающие несущие конструкции, невозможно узаконить даже через суд.

Как избежать проблем?

Специалисты советуют заранее согласовывать все изменения с органами вроде Жилинспекции. Это позволит избежать конфликтов, обеспечить безопасность и сохранить стоимость жилья. Несанкционированные работы не только увеличивают риски, но и усложняют продажу недвижимости.

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Автор:
Максакова Яна
Общество НедвижимостьШтрафы
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