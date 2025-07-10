«Зацеплю, но платить не буду»: как уберечь себя от обмана в схеме с запиской после ДТП

В Петербурге набирает силу схема, когда водители оставляют записки с предложением компенсации после ДТП. Но не всегда это означает добропорядочность.

В Петербурге набирает обороты новая схема обмана автолюбителей, использующая обычные записки после мелких ДТП во дворах. Как не стать жертвой мошенников и защитить свои финансы?

«Случайно задел, позвоните»: вежливый крючок для обмана

Если на стекле машины обнаружена записка в духе «случайно задел ваше авто, позвоните», не стоит расслабляться. Это может быть началом тщательно спланированной аферы.

Шаг за шагом: как действовать, если обнаружилась записка на машине

При обнаружении записки после предполагаемого ДТП рекомендуется предпринять следующие шаги.

В первую очередь, следует тщательно осмотреть транспортное средство на предмет повреждений, убедившись, что они соответствуют описанию в записке и возникли недавно.

Как пишет Neva.today, рекомендуется сделать фотографии повреждений, а также общего вида автомобиля с разных ракурсов и окружающей обстановки.

Далее, необходимо проверить номер телефона, указанный в записке, используя интернет-ресурсы. Возможно, этот номер уже фигурировал в сообщениях о мошеннических схемах.

Если предыдущие действия не выявили подозрительных обстоятельств, можно связаться с автором записки. При этом рекомендуется соблюдать вежливость, но быть осторожным, задавая конкретные вопросы о произошедшем для оценки правдивости его слов.

Даже если виновник ДТП выражает готовность к сотрудничеству и предлагает возместить ущерб наличными, для оформления происшествия рекомендуется вызвать сотрудников ГИБДД.

Это обеспечит юридические основания для получения компенсации от страховой компании в случае, если виновник передумает или размер ущерба превысит предполагаемую сумму.

Что нужно знать: страховка лучше наличных

Даже если предложение возмещения ущерба кажется искренним, ничто не гарантирует, что «виновник» не передумает и не перестанет отвечать на звонки после получения денег.

Официально оформленное ДТП и обращение в страховую компанию — наиболее надежный способ получить компенсацию.

Бдительность и осмотрительность — залог безопасности

В мире, где мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, бдительность и осмотрительность — лучшие инструменты защиты.

Не стоит слепо доверять незнакомцам, тщательно проверять информацию и всегда оформлять ДТП в соответствии с законом.