Как найти Радоновые озера в Ленинградской области

Сейчас увидеть водоемы можно, посетив экотропу, где все организовано для прогулок.

Природа порой удивляет, какие чудеса она может творить, и они рядом с нами. Недалеко от Петербурга расположились озера с кристально чистой водой, а за свой необычный цвет они издавна считаются колдовскими. Каждый желающий может увидеть и потрогать эту красоту своими руками. Рассказываем как.

Эти озера не просто красивые водоемы — они уникальны своей прозрачной бирюзово-изумрудной водой и тем, что в ней растворен радон — это редкий радиоактивный газ, который может приносит пользу здоровью.

Как появились Радоновые озера?

Водоемы находятся в деревне Лопухинке и образовались они после того, как в верховьях реки построили две плотины. Река берет начало из множества родников, насыщенных радоном, который вместе с водой выходит на поверхность. Благодаря этому вода в озерах необычайно чистая и прозрачная, а ее цвет — словно изумруд или бирюза.

Почему вода такая особенная?

Радон — это инертный газ, который в больших дозах опасен, но в малых концентрациях обладает лечебными свойствами. Он не дает водоему зарастать водорослями и планктоном, поэтому вода остается кристально чистой. В XIX веке здесь уже была водолечебница для моряков, пишет Петербург Центр.

Что можно делать на месте?

Сегодня в Лопухинке оборудована экологическая тропа, которая проходит вдоль озер и родников. В начале маршрута есть небольшая радоновая купальня, где можно окунуться в целебную воду. Для любителей природы и пеших прогулок это отличное место, чтобы насладиться красотой и тишиной. Рыбалка здесь разрешена по правилам, но с соблюдением охраны природы.

Там же можно найти полуразрушенную усадьбу, которой владел в XVIII веке Никита Лопухин, родственник первой жены Петра Великого. В свое время в ней располагался гостевой дом, а сейчас она находится в плачевном состоянии.

Как добраться?

Из Петербурга до Лопухинки можно доехать электричкой до Старого Петергофа, а затем на автобусе до деревни. На машине путь займет меньше времени. Место удобно расположено и подходит для однодневных выездов на природу.