Заказники Ленинградской области: история и природа в вопросах

Этот тест поможет вам не только проверить свои знания, но и вдохновит на изучение природного наследия Ленинградской области, которое требует бережного отношения и защиты.

Ленинградская область — один из самых богатых регионов России по числу и разнообразию особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Среди них важное место занимают природные заказники, которые охраняют уникальные экосистемы, редкие виды растений и животных, а также важные ландшафты.

В регионе насчитывается около 28 заказников регионального значения и несколько федеральных, таких как Мшинское болото и Кургальский заказник. В 2025 году планируется создание ещё четырёх новых заказников, что значительно расширит сеть охраняемых территорий. Этот тест поможет вам проверить знания о заказниках Ленинградской области, их особенностях и значении для экологии региона.