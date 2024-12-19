Городовой / Общество / Замечали, что в Петербурге облака будто давят? Вот почему в городе на Неве небо такое низкое
Эксклюзив
Последние новости
Частные клиники Петербурга будут оцениваться по-новому: для чего это понадобилось Общество
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Категории
Общество Спорт

Замечали, что в Петербурге облака будто давят? Вот почему в городе на Неве небо такое низкое

19 декабря 2024 12:31
Замечали, что в Петербурге облака будто давят: вот почему в городе на Неве небо такое низкое
Замечали, что в Петербурге облака будто давят? Вот почему в городе на Неве небо такое низкое
Фото Городовой.ру

Многие не придавали этому значения, а зря.

Петербургские закаты — это не просто игра света. Это спектакль, в котором главные роли исполняют солнце и облака. Кто не замечал, как тяжёлые облака нависают над городом, словно готовы вот-вот опуститься на его крыши? Низкое небо стало одной из визитных карточек Петербурга — наряду с белыми ночами, дождями и туманами.

Но почему оно кажется таким низким?

Эту загадку помогает разгадать профессор кафедры климатологии и мониторинга среды СПбГУ Игорь Русин. По его словам, восприятие высоты неба напрямую связано с облаками. Чем ниже их граница, тем "ближе" кажется небо.

Как это работает? Облака образуются, когда влажный воздух поднимается вверх, охлаждается и превращается в капельки воды. Чем выше влажность, тем ниже опускается нижняя граница облаков. В Петербурге, где влажность воздуха часто достигает 80–90 процентов, облака могут "зависать" всего в 100–200 метрах от земли, создавая эффект "давящего" неба. А в сухую погоду, когда влажность падает до 40–50 процентов, облака поднимаются выше 1,5 километра, и небо кажется бесконечно высоким.

Закаты Петербурга: магия в деталях

Низкие облака, подсвеченные лучами солнца, дарят городу особую атмосферу. Они окрашивают небо в ярко-розовые, золотые и фиолетовые оттенки, усиливая драматизм пейзажа. Эти виды, которые словно сошли с полотен художников, становятся ещё одним доказательством, что даже пасмурный Петербург умеет вдохновлять.

Так что "низкое" небо — не просто климатическая особенность. Это часть магии города, где дожди, туманы и облака создают уникальное настроение, которое так любят петербуржцы и гости города.

Новости по теме
Слово финское, а река — русская: почему Нева в Петербурге получила именно такое название Слово финское, а река — русская: почему Нева в Петербурге получила именно такое название 22 декабря 2024 16:33
Вокзалы Санкт-Петербурга: сколько их в городе на Неве Вокзалы Санкт-Петербурга: сколько их в городе на Неве 9 января 2025 21:01
«Город над вольной Невой»: история неофициального гимна Петербурга и его связи с «Зенитом» «Город над вольной Невой»: история неофициального гимна Петербурга и его связи с «Зенитом» 7 января 2025 08:31
Такого в Петербурге еще не было: по Неве можно будет кататься необычным способом Такого в Петербурге еще не было: по Неве можно будет кататься необычным способом 30 декабря 2024 20:31
Санкт-Петербург: не просто мегаполис, а город-матрешка с девятью «внутренними» городами Санкт-Петербург: не просто мегаполис, а город-матрешка с девятью «внутренними» городами 27 декабря 2024 19:04
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Интересные факты
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 63
🙏 6
😹 2
🙀 6
😿 4
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще