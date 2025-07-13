Осторожно, жара: что категорически нельзя оставлять в машине летом, чтобы не спровоцировать пожар или отравление

В жаркую погоду салон автомобиля превращается в настоящую «сауну», где температура может достигать 50–70 градусов Цельсия.
Autonews.ru выделил пять предметов, которые категорически нельзя оставлять в машине летом.
Газовая зажигалка: мини-граната в салоне
Первое место занимает газовая зажигалка.
“При нагревании газа давление внутри зажигалки становится настолько большим, что корпус не выдерживает: девайс взрывается как миниатюрная граната, осыпая острыми осколками салон”, — предупреждают эксперты.
Очки и бутылки с жидкостями: провокаторы пожара и отравители
Второй опасный предмет — очки и бутылки с жидкостями.
Линзы очков и прозрачные бутылки могут фокусировать солнечные лучи, что способно спровоцировать пожар.
Кроме того, пластик при нагреве выделяет канцерогены, такие как производные бензола и бисфенол А.
Электроника, продукты и аэрозоли: опасность в каждом предмете
Другие опасные вещи в салоне летом — это электроника, продукты питания и аэрозольные баллончики, которые также могут пострадать от высокой температуры и стать причиной аварийных ситуаций.
Чтобы избежать повреждений автомобиля и угрозы здоровью, летом лучше тщательно выбирать, какие вещи оставлять в салоне, и где именно их хранить.