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Осторожно, жара: что категорически нельзя оставлять в машине летом, чтобы не спровоцировать пожар или отравление

Опубликовано: 13 июля 2025 08:32
автомобиль, жара
Осторожно, жара: что категорически нельзя оставлять в машине летом, чтобы не спровоцировать пожар или отравление
globallookpress/ Shatokhina Natalia

Эти вещи несут скрытую угрозу.

В жаркую погоду салон автомобиля превращается в настоящую «сауну», где температура может достигать 50–70 градусов Цельсия.

Autonews.ru выделил пять предметов, которые категорически нельзя оставлять в машине летом.

Газовая зажигалка: мини-граната в салоне

Первое место занимает газовая зажигалка.

“При нагревании газа давление внутри зажигалки становится настолько большим, что корпус не выдерживает: девайс взрывается как миниатюрная граната, осыпая острыми осколками салон”, — предупреждают эксперты.

Очки и бутылки с жидкостями: провокаторы пожара и отравители

Второй опасный предмет — очки и бутылки с жидкостями.

Линзы очков и прозрачные бутылки могут фокусировать солнечные лучи, что способно спровоцировать пожар.

Кроме того, пластик при нагреве выделяет канцерогены, такие как производные бензола и бисфенол А.

Электроника, продукты и аэрозоли: опасность в каждом предмете

Другие опасные вещи в салоне летом — это электроника, продукты питания и аэрозольные баллончики, которые также могут пострадать от высокой температуры и стать причиной аварийных ситуаций.

Чтобы избежать повреждений автомобиля и угрозы здоровью, летом лучше тщательно выбирать, какие вещи оставлять в салоне, и где именно их хранить.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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