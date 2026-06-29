Жара не станет помехой для отдыха: чем заняться в Краснодаре летом - план на июль и август 2026 года

Что делать в Краснодаре летом 2026 года

Краснодар прекрасно подходит для летнего отдыха, так как здесь наблюдается жаркий климат. Туристы чаще всего игнорируют этот город, выбирают другие направления края - Сочи, Анапу, Геленджик и т.д. Чем можно заняться в Краснодаре в июле и августе?

Погода

С конца мая до октября средняя температура воздуха обычно достигает +24…+32 градусов. Самым жарким месяцем считается август, так как термометр часто достигает отметки в +40 градусов. В июле и августе редко бывают дожди, поэтому можно не брать с собой зонт.

Цены

Размещение в небольшом отеле обойдется на двух человек в 1500 рублей за сутки, гостиница с бассейном выйдет дороже - от 2700 рублей за сутки. Средний чек в кафе - 500 рублей.

Чем заняться в июле

“Одно из самых красивых мест города — новая очередь знаменитого парка Галицкого, которая была открыта для посетителей в марте 2023 года. Японский сад доступен с 7:00 до полуночи, пускают туда бесплатно. На территории находятся восточные храмы и павильоны, горбатые мостики, композиции из камней, бамбуковая роща, а в большом озере Оикэ «живет» колоритный дракон”, - сообщает “КП”.

При посещении парка нужно обязательно брать с собой воду и головной убор, что позволит избежать солнечного удара.

Чем заняться в августе

В самый жаркий месяц лета лучше всего отправиться в аквапарк, который расположен в 10 минутах от Тургеневского моста. Здесь расположены 5 взрослых и 6 детских горок, большой и мелководный бассейн. На территории аквапарка находятся спасатели, есть кафе с нормальными ценами, а также проводятся анимационные шоу.

Что еще посетить этим летом

Обязательно загляните в исторический парк “Россия - моя история”, парк “Родные просторы”, Дендрарий.

Опыт автора

“Я стараюсь приезжать в Краснодар в сентябре, так как плохо переношу сильную жару. Всегда начинаю с посещения парка Галицкого, в котором словно оказываешься в другом мире. Такой красоты я больше нигде не видела”, - рассказала Полина Аксенова.

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