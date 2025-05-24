«Жирное нечто за 169 рублей»: что россиянка обнаружила в башке тушенки из КБ

Не то, что бы возлагал на нее большие надежды.

Сколько в наше время стоит банка говяжьей тушёнки? В «Красном&Белом» — 169,99 рубля. Обещают высший сорт, ГОСТ, ключ на крышке и никаких тебе соевых добавок — только говядина, жир, лук, соль и перец. Состав вроде как по классике. Даже лавровый лист положили — для солидности.

Маркетинг бодрый: «без субпродуктов», «из мяса высшей категории», «жира не более 1%». Всё звучит красиво, как будто там не рядовые бюджетные консервы.

Но когда открываешь… начинается другая история.

Как отмечает покупательница, первое, что бросается в глаза: желеобразная жидкость и немного жира сверху — не критично, но аппетита не прибавляет. Внутри — целый кусок мяса, это уже хорошо.

Распадается на волокна, мягкое, вилкой легко разбирается. На этом — хорошие новости заканчиваются.

На вкус — откровенно пресно. Мясо хоть и мягкое, но солёности в нём почти нет. Такое ощущение, будто забыли не только про соль, но и про вкус в целом. Аромат тоже подкачал — не испорчено, но и не то, ради чего хочется открывать вторую банку. Жирный привкус перебивает всё, причём даже после разогрева.

Словом, технически это тушёнка. Но удовольствие от еды — сомнительное. В отзывах на сайте выяснилось, что женщина не одна такая. Как пишут люди: «Жирное нечто за 169 рублей».

Глобально претензий к блюду нет, на черный день оно сгодится и насытит, но без изысков.