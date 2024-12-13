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Жителям Санкт-Петербурга напомнили о полезных и опасных свойствах холодца

13 декабря 2024 19:47
Жителям Санкт-Петербурга напомнили о полезных и опасных свойствах холодца: кому стоит отказаться от новогоднего блюда
Жителям Санкт-Петербурга напомнили о полезных и опасных свойствах холодца
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/ Global Look Press

В Роспотребнадзоре все объяснили.

Основу холодца составляет насыщенный мясной бульон. Блюдо помогает при болезнях суставов, проблемах с опорно-двигательной системой, способствует повышению уровня гемоглобина, укреплению иммунитета и улучшению зрения. Однако оно может представлять опасность для тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, поджелудочной железы и желчного пузыря.

Традиционно холодец делают из свинины и говядины. Калорийность свиного холодца достигает примерно 350 ккал на 100 граммов, тогда как у говяжьего она ниже – около 209 ккал на 100 граммов. Более легкими вариантами считаются холодцы из индейки и курицы, их калорийность составляет 84 и 136 ккал на 100 граммов соответственно.

Важно помнить, что срок годности этого блюда ограничен 12 часами. Этот момент необходимо учитывать как при покупке готового продукта, так и при самостоятельном приготовлении дома.

Роспотребнадзор также напомнил, что часто мясо для холодца разделывают вручную после варки. Такой метод может привести к попаданию вредных микроорганизмов в готовое блюдо. Для предотвращения этого рекомендуется повторно кипятить бульон вместе с измельченным мясом перед окончательной заливкой.

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Автор:
Максакова Яна
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