Жителям Санкт-Петербурга напомнили о полезных и опасных свойствах холодца

Основу холодца составляет насыщенный мясной бульон. Блюдо помогает при болезнях суставов, проблемах с опорно-двигательной системой, способствует повышению уровня гемоглобина, укреплению иммунитета и улучшению зрения. Однако оно может представлять опасность для тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, поджелудочной железы и желчного пузыря.

Традиционно холодец делают из свинины и говядины. Калорийность свиного холодца достигает примерно 350 ккал на 100 граммов, тогда как у говяжьего она ниже – около 209 ккал на 100 граммов. Более легкими вариантами считаются холодцы из индейки и курицы, их калорийность составляет 84 и 136 ккал на 100 граммов соответственно.

Важно помнить, что срок годности этого блюда ограничен 12 часами. Этот момент необходимо учитывать как при покупке готового продукта, так и при самостоятельном приготовлении дома.

Роспотребнадзор также напомнил, что часто мясо для холодца разделывают вручную после варки. Такой метод может привести к попаданию вредных микроорганизмов в готовое блюдо. Для предотвращения этого рекомендуется повторно кипятить бульон вместе с измельченным мясом перед окончательной заливкой.