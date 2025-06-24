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«Жизненная ситуация» на «Госуслугах»: как система помогает выбрать вуз без нервного срыва

Опубликовано: 24 июня 2025 11:32
Абитуриенты
«Жизненная ситуация» на «Госуслугах»: как система помогает выбрать вуз без нервного срыва
Global Look Press / Maxim Platonov / Business Online

Сразу после экзаменов можно понять, куда лучше поступать абитуриентов и где есть места.

Выпускникам школ в России теперь можно положиться на новый сервис, который поможет выбрать вуз и специальность.

«Жизненная ситуация» на портале «Госуслуг» — это онлайн-инструмент, который помогает абитуриентам ориентироваться в море образовательных предложений, подбирая варианты именно под их баллы ЕГЭ и предпочтения.

Теперь выбирать вуз можно не по принципу «куда друзья идут», а по реальным баллам и параметрам.

Что это за зверь такой и как с ним подружиться?

«Жизненная ситуация» — это как личный консультант, только без кофе и психологических пауз. Вводятся свои баллы ЕГЭ, выбираются предметы и даже можно отметить, нужна ли военная кафедра.

Сервис выдаст список вузов и специальностей, которые реально по зубам абитуриенту.

Зачем это вообще нужно?

Раньше выбор вуза был похож на квест, где нужно было пройти 100 уровней: бегать по сайтам, искать проходные баллы, сравнивать условия — и все это с чувством, что где-то тебя обманывают.

Теперь все в одном месте — удобно, быстро и без лишней головной боли. Можно даже сравнить, где бюджетных мест больше, а где конкурс поменьше.

Что умеет этот сервис?

Подбирает из более чем тысячи вузов и специальностей — то есть вариантов столько, что можно устроить настоящий марафон выбора;

Показывает, сколько бюджетных мест осталось — чтобы не попасть в ситуацию «хочу на бюджет, а там уже все занято»;

Позволяет подать документы онлайн — забудьте про очереди и бумажные горы, теперь все по клику мыши, сообщает URA.RU.

Как это выглядит в жизни?

Вы получили результаты ЕГЭ, чувствуете себя чуть лучше, чем после экзамена по математике, и заходите на «Госуслуги». Вводите свои данные, выбираете, где хотите учиться — и вуаля.

Система подсказывает, что выбрать, а куда не стоит идти. Если что-то понравилось — сразу можно подать заявление, не выходя из дома.

Приемная кампания уже стартовала и закончится 25 июля. А до 20 сентября можно будет поступить на платное отделение.

Теперь вузам запрещено увеличивать количество мест для коммерческого набора, зафиксировав число платников. Теперь взять их больше нормы не получится. Это связано с переизбытком выпускников по некоторым специальностям.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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