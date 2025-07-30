Жуткая сыпь и отеки: от чего пострадала петербурженка на складе маркетплейса Ozon

Оказалось, что девушка не единственная, кто столкнулся с такой проблемой.

Петербурженка столкнулась с серьезными проблемами вскоре после начала работы на складе онлайн-маркетплейса Ozon. После 12-часовой смены в новом спецодежде у нее появилась жуткая сыпь и отеки.

Оказалось, что это аллергическая реакция организма. Причем, это уже не первый случай.

Новая работа

Мария устроилась в Ozon, прошла обучение и получила новую форму для работы на складе в Шушарах. Но уже после первой смены почувствовала сильное ухудшение самочувствия.

По всему телу у нее появилась сыпь, кожа опухла, стали отекать лицо, особенно губы и веки. На следующий день врачи диагностировали у нее острый отек Квинке и крапивницу.

Это состояние может развиваться очень быстро и опасно для жизни из-за риска удушья.

В случае Марии вполне вероятно, что аллергеном стала новая спецформа или компонент ее материалов, на который организм среагировал.

Что дальше?

Мария пыталась связаться с работодателем через чат-бота, но была заблокирована, что лишь усугубило ситуацию и девушка теперь собирается обратиться в Роспотребнадзор для помощи и разбирательства.

Как оказалось позже, несколько девушек ранее уже жаловались на аналогичные симптомы после использования экипировки компании, сообщает Mash на Мойке.

Маркетплейс уже сообщил, что свяжется с пострадавшей и сделает все возможное, а также организует проверку. Партию рабочей одежды уже изъяли.

Запрет ПВЗ в жилых домах

В России сейчас обсуждается и разрабатывается законопроект о запрете работы складов для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов и пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в жилых домах.

Инициатором выступил член Совета Федерации Олег Голов, который направил предложения в Роспотребнадзор. Речь идет о том, что такие объекты нарушают комфорт и безопасность жителей.

Грузовой транспорт блокирует дороги, создает препятствия для пешеходов и проезда экстренных служб, портит личное имущество и фасады зданий. Кроме того, возникает ненужный шум.

В законопроекте предлагается установить требования по удаленности таких объектов от жилых и санитарно-защищенных зон.

Однако с таким предложением не согласны владельцы ПВХ и жители, ведь очень удобно иметь под боком пункт выдачи заказов.