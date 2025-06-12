Зловещая пятница 13-е: откуда взялся самый страшный день в году и стоит ли его бояться

Приближается самый неоднозначный день, пятница 13-е. Обычно многие воспринимают эту дату негативно, но стоит ли ее бояться?

Пятница 13-е — дата, окутанная множеством суеверий и мистических предрассудков. Для одних это просто очередной день в календаре, а для других — символ несчастий и загадочных происшествий.

История этого необычного сочетания дня недели и числа уходит корнями в глубокое прошлое, переплетаясь с религиозными верованиями, культурными традициями и массовыми страхами. Откуда взялась эта легенда, какие события ей способствовали и как пятница 13-е влияет на современное общество?

Об этом «Городовой» спросил экстрасенса и финалистку «Битвы экстрасенсов» Фатиму Хадуеву.

Фатима Хадуева Экстрасенс «Есть духовная сторона, которую все знают — это распятие Христа в пятницу 13-го, и предавший Иуда, который был тринадцатый за этой трапезой. Второй момент — это тамплиеры, которых в пятницу 13-го казнили, и они прокляли весь род королевский во Франции. И материальная сторона вопроса — это один из соратников Рокфеллера, который вложил деньги в какой-то лайнер, и он разбился именно в пятницу 13. То есть это материальные такие потери. Получаются духовно-материальные потери, их состыковали, и благодаря СМИ, фильмам, произведениям, пятницу 13-е демонизировали, все это ушло в народ», — объясняет эксперт.

Экстрасенс отмечает, что в некоторых странах больше боятся вторника 13-го, потому что этот день недели находится под управлением Марса. Это более агрессивная, воинствующая энергия, из-за которой могут возникать конфликты.

Игра на страхе

Фатима предупреждает, что внимание к той или иной цифре, к дате или ко дню недели с негативной точки зрения, дает возможность другим на этом зарабатывать.

«Недобросовестные эзотерики используют этот день для того, чтобы кого-то наказать, использовать чужую энергию, чужие страхи для получения и обогащения самих себя. Они выделяют этот день для себя полностью. Они чаще всего ждут эту пятницу, которая бывает в году от одного до трех раз всего лишь. И ценник на эту работу достаточно высокий делают из-за редкости и совпадений», — объясняет экстрасенс.

В итоге, когда люди в это верят, и боятся этого дня, а страх — это мощнейшая энергия, на которой можно делать любые события, в случае несчастья многие оправдывают это несчастливым днем.

Число 13

Эксперт отмечает, что число 13 идет после 12, а это гармоничное число для нас, ведь встречается в нашей жизни повсеместно. Получается, что является началом следующего круга — это новый виток жизни.

«Там единичка — это то, что вы начинаете свои новые деяния, и троечка — это троица, это соединение и духовно-материального, и женской интуиции. Вместе это дает четверку, а четверка — это стабильность: четыре стороны света, стул на четырех ножках стоит. Это основа, это стабильность. Бояться не нужно. Пятницу бояться вообще не нужно. Она под управлением Венеры. Венера — это красота, это маленькие радости, это женственность, это все, что касается нежностью», — объясняет экстрасенс.

Фатима советует в этот день сделать то, что вы давно боялись: начать учиться чему-то новому, решиться на какие-то изменения в своей жизни или в работе. Именно в пятницу -13го числа нужно убирать все рамки и трансформироваться.