Знание ПДД, спецформа и номера на сумках: почему власти Петербурга решили навести порядок в курьерской доставке

С 1 июля 2025 года в Санкт-Петербурге может вступить в силу новый запрет, который касается иностранных граждан, работающих по патентам, — им запретят трудиться в сферах такси и курьерской доставки.

Этот запрет будет действовать до конца года, но власти уже рассматривают возможность продлить его и на 2026-й. Почему такой запрет вообще появился? Попробуем разобраться.

Почему вообще решили так жестко ограничить мигрантов?

Главная причина — жалобы жителей и проблемы с безопасностью на улицах. Мигранты, работающие курьерами и таксистами, часто нарушают правила дорожного движения, гоняют по тротуарам и узким улицам, создавая опасные ситуации. Особенно остро эта проблема стоит в центре города, где движение и так плотное.

Кроме того, в Петербурге провели масштабные рейды МВД, в ходе которых изъяли около 2400 электровелосипедов, а более тысячи мигрантов привлекли к ответственности за работу без документов. Нелегальная занятость мигрантов в этих сферах стала настоящей проблемой для города.

Что конкретно изменится?

Запрет может коснуться всех мигрантов, работающих по патентам, в сферах:

Легкового такси и аренды автомобилей с водителем; Курьерской деятельности; Курьерской доставки разными видами транспорта; Доставки еды на дом.

Компании и предприниматели должны будут выполнить новые требования в течение трех месяцев после начала действия постановления, сообщает РБК.

Кроме того, для курьеров будут действовать и другие ограничения: скорость электровелосипедов и самокатов ограничат до 15 км/ч, появятся специальные зоны, где им ездить будет запрещено. Также на одежде доставщиков должны быть специальные номера, а требования у их внешнему виду установит комитет по транспорту.

Как это повлияет на рынок и самих мигрантов?

По оценкам, в Петербурге в такси работает около 25 тысяч человек, из которых 60-70% — мигранты. В курьерской сфере занято 12-15 тысяч человек, половина из них — иностранцы. Таким образом, запрет затронет значительную часть работников.

Эксперты считают, что цены на такси и доставку сильно не вырастут. На рынке есть каршеринг, а многие жители просто перестанут пользоваться дорогими услугами.

Для курьеров, которые останутся появится больше заказов, и их труд станет более ценным. Кроме того, граждане некоторых стран Евразийского экономического союза (Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии) смогут продолжать работать без патента, так что часть рынка сохранится.

Впрочем, пока запрет действует только до конца 2025 года, и многое будет зависеть от того, как власти и бизнес смогут адаптироваться к новым правилам.