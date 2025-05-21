ЗОЖ-тренд или просто аналог кофе: есть ли у цикория чудо-свойства, о которых все говорят

Цикорий по вкусу напоминает кофе и в последнее время считается трендовым напитком, так как полезен для здоровья.

В последние годы цикорий становится все более популярным напитком в России и за ее пределами. Причем напитком интересуются не только те, кто следит за здоровьем, но и просто любители всего необычного. А еще цикорий начали активно экспортировать за границу — и спрос на него растет рекордными темпами. Он волшебный? В чем секрет этого напитка, похожего на кофе.

Экспорт растет

В прошлом году Россия отправила на экспорт около 1,3 тысячи тонн цикория — это почти на треть больше, чем годом раньше. Для сравнения, в последние пару лет экспорт держался примерно на уровне 1 тысячи тонн в год. Почему такой скачок?

Во-первых, кофе подорожал — и не просто немного, а сильнее, чем в среднем выросли цены в стране., сообщает Роскачество. Из-за этого многие стали искать альтернативы, чтобы не переплачивать и при этом не отказываться от привычного утреннего ритуала с чашкой бодрящего напитка.

Во-вторых, все больше людей выбирают здоровый образ жизни. Цикорий — это как кофе, но без кофеина, и при этом обладает полезными свойствами. Его любят и те, кто хочет улучшить пищеварение, и те, кто следит за сердцем, и даже те, кто просто хочет попробовать что-то новое.

Чем цикорий полезен?

Цикорий делают из корня растения, в котором много инулина — натурального вещества помогающего нашему кишечнику работать лучше. Вот что он умеет: улучшает пищеварение и помогает при запорах; помогает снижать уровень сахара и холестерина в крови; поддерживает сердце и сосуды, помогает снизить давление; очищает организм и укрепляет иммунитет; успокаивает нервную систему, помогает расслабиться и даже полезен для кожи и волос.

Как пить цикорий?

Цикорий обычно продается в виде порошка или молотого корня - его заваривают как кофе. Можно пить горячим или холодным, добавлять молоко, сахар или мед — кому как нравится. Еще можно экспериментировать с травами и специями, чтобы получить новые вкусы.