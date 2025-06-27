Автомобили прошлого теряют популярность: какие машины зумеры не купят

По данным опроса, большинство российских зумеров не рассматривают советские автомобили в качестве первого транспортного средства — их отпугивают устаревший дизайн и технические недостатки.
Самой непопулярной моделью стала «Ока» (ВАЗ-1111), которую критиковали за компактные размеры, малый багажник и сомнительную безопасность.
Как пишет журнал «За рулем», молодежь отмечает, что машина выглядит архаично и не соответствует современным требованиям.
Какие модели вызывают наибольшие нарекания?
Второе место в антирейтинге заняла «Волга» ГАЗ-24 — ее упрекают в мягкой подвеске, слабой управляемости и ассоциациях с советской номенклатурой.
Третье место досталось ВАЗ-2108, который зумеры считают неудобным из-за двухдверной компоновки и устаревшего дизайна.
Также в списке оказались «Москвич-2141» с проблемами коррозии и ненадежности и ВАЗ-2110 — его критикуют за громоздкий дизайн и технологическое отставание от зарубежных аналогов.
|Модель авто
|Доля негативных оценок
|Основные причины критики
|Ока (ВАЗ-1111)
|19%
|Компактные габариты, малый багажник, сомнительная безопасность, устаревший внешний вид
|Волга (ГАЗ-24)
|15%
|Мягкая подвеска, слабая управляемость, ассоциации с советской номенклатурой
|ВАЗ-2108
|11%
|Неудобная двухдверная компоновка, устаревший дизайн
|Москвич-2141
|7%
|Проблемы с коррозией, ненадежность
|ВАЗ-2110
|4%
|Громоздкий дизайн, технологическое отставание от зарубежных аналогов
Как меняются предпочтения молодого поколения?
Молодое поколение выбирает автомобили, которые соответствуют современным стандартам комфорта, безопасности и дизайна — советская классика уходит в прошлое.
Это отражает смену приоритетов и взглядов на транспорт в России — зумеры стремятся к более современным и технологичным решениям.