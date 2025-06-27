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Автомобили прошлого теряют популярность: какие машины зумеры не купят

Опубликовано: 27 июня 2025 22:02
отечественные авто: москвич и ока
Автомобили прошлого теряют популярность: какие машины зумеры не купят
globallookpress/ Bulkin Sergey

Почему ВАЗ-2108 и Москвич-2141 вызывают сомнения.

По данным опроса, большинство российских зумеров не рассматривают советские автомобили в качестве первого транспортного средства — их отпугивают устаревший дизайн и технические недостатки.

Самой непопулярной моделью стала «Ока» (ВАЗ-1111), которую критиковали за компактные размеры, малый багажник и сомнительную безопасность.

Как пишет журнал «За рулем», молодежь отмечает, что машина выглядит архаично и не соответствует современным требованиям.

Какие модели вызывают наибольшие нарекания?

Второе место в антирейтинге заняла «Волга» ГАЗ-24 — ее упрекают в мягкой подвеске, слабой управляемости и ассоциациях с советской номенклатурой.

Третье место досталось ВАЗ-2108, который зумеры считают неудобным из-за двухдверной компоновки и устаревшего дизайна.

Также в списке оказались «Москвич-2141» с проблемами коррозии и ненадежности и ВАЗ-2110 — его критикуют за громоздкий дизайн и технологическое отставание от зарубежных аналогов.

Модель авто Доля негативных оценок Основные причины критики
Ока (ВАЗ-1111) 19% Компактные габариты, малый багажник, сомнительная безопасность, устаревший внешний вид
Волга (ГАЗ-24) 15% Мягкая подвеска, слабая управляемость, ассоциации с советской номенклатурой
ВАЗ-2108 11% Неудобная двухдверная компоновка, устаревший дизайн
Москвич-2141 7% Проблемы с коррозией, ненадежность
ВАЗ-2110 4% Громоздкий дизайн, технологическое отставание от зарубежных аналогов

Как меняются предпочтения молодого поколения?

Молодое поколение выбирает автомобили, которые соответствуют современным стандартам комфорта, безопасности и дизайна — советская классика уходит в прошлое.

Это отражает смену приоритетов и взглядов на транспорт в России — зумеры стремятся к более современным и технологичным решениям.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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