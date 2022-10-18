Журналистка всерьез озадачила мужа.
В свое время режиссер бросил актрису и ушел к журналистке Симоньян.
Психолог дала советы родителям, как вести себя с рано повзрослевшими детьми.
Актриса нашла для себя другие способы омоложения.
После развода с Кеосаяном актриса наслаждается новыми отношениями
Российские актрисы Алена Хмельницкая и Стася Милославская снялись в мини-сериале сервиса Netflix «С холода». В Сети опубликован дебютный трейлер шоу.
Актриса в первые дни сентября отправилась покорять Сибирь.
Выборгский Дворец культуры 21 марта 2012г. в 19.00 Уже более двух веков идея романа Шодерло де Лакло «Опасные связи» будоражит воображение читателя и зрителя. Снято
"Опасные связи" Выборгский Дворец культуры 21 марта 2012г. в 19.00 Уже более двух веков идея романа Шодерло де Лакло «Опасные связи» будоражит воображение
01 марта 2012г. в 19.00 Уже более двух веков идея романа Шодерло де Лакло «Опасные связи» будоражит воображение читателя и зрителя.Снято более 10-ти экранизаций,поставлено
XIII международный конкурс молодых дизайнеров одежды «Адмиралтейская игла»вопреки роковому порядковому номеру оказался наиболее успешным за последние несколько лет.
Сентябрь месяц, как и все остальные, был очень насыщенный различными конкурсами. Было разыграно большое количество разнообразных призов в виде билетов в театр, на концерты и в кино.