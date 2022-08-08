Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью и призвал с нее «слезть»

Глава ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс во время выпуска «Forbes Карантин» заявил об устаревшем и полностью изжившем себя укладе российской экономики, которая слишком сильно зависит от нефтяных котировок. Об этом сообщает «РБК».