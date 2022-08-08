Все новости / Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс

Экономика
Анатолий Чубайс не хочет дарить промышленности экологичные киловатт-часы
Спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил против безвозмездной передачи российским предприятиям так называемых зеленых сертификатов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо Чубайса в адрес заместителя председателя федерального правительства Александра Новака.
07 июл 2021 11:50
Политика
Песков назвал экзальтированным высказывание Чубайса о советской власти
В Кремле ответили на слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями и бывшего вице-премьера Анатолия Чубайса, который ранее обрушился с критикой на советскую власть, обвинив ее в сплошном вранье. Об этом пишет «РБК».  
17 май 2021 15:06
Общество
Чубайс предложил внести тесты свертываемости крови в методичку по коронавирусу
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс призвал изменить методические рекомендации по COVID-19 — в частности, добавить в них точные тесты на свёртываемость крови. Такую идею он предложил Минздраву, пишет «РИА Новости».
19 ноя 2020 15:54
Экономика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью и призвал с нее «слезть»
Глава ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс во время выпуска «Forbes Карантин» заявил об устаревшем и полностью изжившем себя укладе российской экономики, которая слишком сильно зависит от нефтяных котировок. Об этом сообщает «РБК».
19 май 2020 10:39
Политика
Песков сообщил, что власти помогут оказавшимся в трудной ситуации из-за кризиса
В Кремле обсуждаются меры поддержки экономики России, малого и среднего бизнеса, а также всех граждан из-за распространения коронавируса и его влияния на все сферы общества. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК.
25 мар 2020 13:48
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