Главного приватизатора России уже выписали из больницы.
Главный теледоктор страны не прошла мимо беды, случившейся с политиком.
Ранее сообщалось, что политика госпитализировали с синдромом Гийена-Барре.
Таролог объяснила, почему ушедший на покой политик так и не смог вкусить радости жизни.
Политику стало плохо на Сардинии.
Опасный синдром не такая уж и редкость среди населения.
Бывший руководитель «Роснано» не намерен возвращаться в Россию.
Спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил против безвозмездной передачи российским предприятиям так называемых зеленых сертификатов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо Чубайса в адрес заместителя председателя федерального правительства Александра Новака.
В Кремле ответили на слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями и бывшего вице-премьера Анатолия Чубайса, который ранее обрушился с критикой на советскую власть, обвинив ее в сплошном вранье. Об этом пишет «РБК».
Вторая часть проект журналиста, писателя и главреда Esquire Сергея Минаева «Девяностые» выходит в онлайн-кинотеатре More.tv 5 марта 2021 года.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал правительственную директиву, необходимую для смены главы «Роснано», сообщает пресс-служба правительства.
Анатолий Чубайс, который сегодня отработал последний день на посту главы компании «Роснано», поблагодарил своих коллег за совместный труд.
Госкомпания «Роснано» на своих страницах в социальных сетях опубликовала клип, посвященный уходящему в отставку Анатолию Чубайсу. Кадры сопровождает песня «Есть только миг».
Российское правительство утвердило директиву о досрочном увольнении Анатолия Чубайса с должности председателя правления «Роснано».
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс призвал изменить методические рекомендации по COVID-19 — в частности, добавить в них точные тесты на свёртываемость крови. Такую идею он предложил Минздраву, пишет «РИА Новости».
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал законопроект о регулировании выбросов углерода, который готовят уже несколько лет.
Глава ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс во время выпуска «Forbes Карантин» заявил об устаревшем и полностью изжившем себя укладе российской экономики, которая слишком сильно зависит от нефтяных котировок. Об этом сообщает «РБК».
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступал в среду в Московской школе управления «Сколково» и рассказал, за счет каких ресурсов Россия должна выходить из экономического кризиса.
В Кремле обсуждаются меры поддержки экономики России, малого и среднего бизнеса, а также всех граждан из-за распространения коронавируса и его влияния на все сферы общества. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК.
Руководитель госкорпорации «Роснано» и автор российской приватизации 90-х годов Анатолий Чубайс подсчитал, что Россия потеряет «триллионы рублей» от пандемии коронавируса.