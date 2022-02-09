Все новости / Анджей Дуда

Анджей Дуда

Политика
Канцлер ФРГ Шольц заявил о солидарности с Францией и Польшей по ситуации на Украине
Париж, Берлин и Варшава выступили единым фронтом вокруг разрешения ситуации с Украиной и призвали Россию к диалогу по безопасности. В ином случае это повлечет большие санкционные последствия для Москвы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Анджеем Дудой, передает РИА Новости.  
09 фев 2022 09:29
Политика
Дуда сообщил, что тему вступления Украины в НАТО обсудят на саммите в июне
Украина борется за вступление в НАТО, и этот вопрос будет обсуждаться на саммите Североатлантического альянса в июне. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает ТАСС.
04 май 2021 12:49
Политика
В Польше розыгрыш Дуды сочли «актом дезинформации»
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович прокомментировал звонок российских пранкеров президенту республики Анджеем Дуде. Их розыгрыш он назвал «российской дезинформацией», пишет «РИА Новости». 
16 июл 2020 13:29
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Они говорили от имени генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гутерреша. Запись разговора с польским лидером Анджеем Дудой российские пранкеры выложили в свободный доступ в интернет.   
15 июл 2020 16:53
Общество
Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с президентом Польши
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, провели телефонный разговор с переизбранным накануне президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Как сообщает газета «Известия», видеоролик с записью беседы опубликован на канале «Октагон» на хостинге YouTube.
15 июл 2020 12:03
Политика
Анджей Дуда победил на президентских выборах в Польше
Анджей Дуда выиграл президентские выборы в Польше и остался на посту президента на второй срок. Такое объявление на пресс-конференции в понедельник, 13 июля, сделал глава Госизбиркома Сильвестр Марчиняк, передает «РИА Новости».
14 июл 2020 11:12
Политика
На выборах президента Польши лидирует Анджей Дуда
По результатам подсчета 99,97% протоколов избирательных комиссий на выборах президента Польши лидирует действующий глава государства Анджей Дуда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Государственного избиркома Сильвестра Марчиняка.
13 июл 2020 15:18
Политика
Действующему президенту Польши предсказали победу во втором туре выборов
Проведенный телеканалом TVP социологический опрос показал, что большинство респондентов уверены в победе действующего президента Польши Анджея Дуды во втором туре президентских выборов. Об этом пишет «РИА Новости».
29 июн 2020 11:00
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