Париж, Берлин и Варшава выступили единым фронтом вокруг разрешения ситуации с Украиной и призвали Россию к диалогу по безопасности. В ином случае это повлечет большие санкционные последствия для Москвы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Анджеем Дудой, передает РИА Новости.
Польский лидер Анджей Дуда в ходе выступления в Грузии обвинил Россию в ее якобы недружественном и агрессивном поведении. Его слова приводит агентство PAP.
Конфликт на территории Донбасса и вхождение Крыма в состав России нужно расценивать как войну в Европе.
Украина борется за вступление в НАТО, и этот вопрос будет обсуждаться на саммите Североатлантического альянса в июне. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает ТАСС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что победа польского президента Анджея Дуды на прошедших летом выборах была нечестной. Об этом пишет «БелТА».
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович прокомментировал звонок российских пранкеров президенту республики Анджеем Дуде. Их розыгрыш он назвал «российской дезинформацией», пишет «РИА Новости».
Они говорили от имени генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гутерреша. Запись разговора с польским лидером Анджеем Дудой российские пранкеры выложили в свободный доступ в интернет.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, провели телефонный разговор с переизбранным накануне президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Как сообщает газета «Известия», видеоролик с записью беседы опубликован на канале «Октагон» на хостинге YouTube.
Анджей Дуда выиграл президентские выборы в Польше и остался на посту президента на второй срок. Такое объявление на пресс-конференции в понедельник, 13 июля, сделал глава Госизбиркома Сильвестр Марчиняк, передает «РИА Новости».
По результатам подсчета 99,97% протоколов избирательных комиссий на выборах президента Польши лидирует действующий глава государства Анджей Дуда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Государственного избиркома Сильвестра Марчиняка.
Проведенный телеканалом TVP социологический опрос показал, что большинство респондентов уверены в победе действующего президента Польши Анджея Дуды во втором туре президентских выборов. Об этом пишет «РИА Новости».
Руководитель польской компании PGNiG Ежи Квечиноский рассказал, что в будущем Польша намерена перейти с российского газа на американский.
Президент Польши Анджей Дуда одобрил стратегию национальной безопасности.
В понедельник, 4 мая, польский президент Анджей Дуда выступил с заявлением по телевидению, в котором объявил о начале строительства газопровода Baltic Pipe.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не заслуживает доверия. Его интервью опубликовано в еженедельнике Sieci.
Министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил, что польские госкомпании перестанут возить уголь из-за рубежа.
Киноцен тр «родина» представляет: 4-23 декабря 2007 Международный Фестиваль Анимационных Фильмов ReAnimacja Крупнейший анимационный польский фестиваль, представляет анимацию со всего