Анджей Дуда

Канцлер ФРГ Шольц заявил о солидарности с Францией и Польшей по ситуации на Украине

Париж, Берлин и Варшава выступили единым фронтом вокруг разрешения ситуации с Украиной и призвали Россию к диалогу по безопасности. В ином случае это повлечет большие санкционные последствия для Москвы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Анджеем Дудой, передает РИА Новости.