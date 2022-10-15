Королева Летиция

Британская семья тут не при чем.
Супруга короля Филиппа VI в отличии от Кейт Миддлтон позволяет себе больше на публике.
У окошка с платочком своих принцев девушки не ждали.
Не часто испанские подданные наблюдают королевское семейство в полном составе.
Череда светских мероприятий не прошла бесследно для здоровья Летисии.
Легким движением руки платье превращается в эксклюзивную модель.
Первая леди Испании не боится нарушить королевский дресс-код.
Конфуз случился на церемонии вручения наград по поддержке людей с инвалидностью.
Пикантные фотографии наследника британского престола потрясли общественность.
Восхитительная Моника Белуччи как-то сказала: «Когда люди разводятся, это всегда кажется такой трагедией. Между тем, трагедией может быть решение продолжать жить вместе». Приняв такое непростое решение, кто-то болезненно переносит новый этап в жизни, а другие, расправив крылья, двигаются вперед. Перед вами восемь знаменитых женщин, которым развод пошел только на пользу.