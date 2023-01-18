Принцу Гарри такой поворот и не снился.
Что успела натворить вторая жена Карла III.
Камилла, видимо, так и не завоюет любовь публики.
В молодости он перебирал девушек как перчатки.
Эту артистку знает весь мир.
Королеву-консорта поставили на место.
Король уже устанавливает свои правила.
В королевской семье вскрылась новая постыдная тайна.
У принцессы были свои резоны держаться за обреченный брак.
У окошка с платочком своих принцев девушки не ждали.
Отношения пары выдержали все испытания.
В топе оказалось сразу пять дам.
В этом году Елизавета II в третий раз в жизни не смогла присутствовать на церемонии.
Телефонная беседа принца Уэльского с Пакер-Боулз просочилась в прессу в 1993 году.
Королевский биограф предсказала ухудшение отношений между отцом и сыном.
Даже 25 лет спустя после гибели принцессы Дианы в королевской семье нет согласия.
Сын королевы смог заключить брак с Камиллой Паркер только в 2005 году.
74-летняя супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз поделилась планами на будущее.
Второй жене принца Чарльза предстоит стать королевой
ФИЛИП ТРЕЙСИ: ШЛЯПЫ В 21 ВЕКЕ Крупнейшая за 25 лет выставка творчества Филипа Трейси 6 февраля — 15 марта 2015 Музей и галереи современного искусства Эрарта «Шляпа — это не