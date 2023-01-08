У певицы немного странные методы.
Без примадонны эстрада точно не останется.
Он носил военную форму.
Режиссер снимал не комедию.
Парикмахеру не дают покоя туристы с телефонами.
Шоу-бизнес заставляет солидных дам яростно бороться за место под солнцем.
Знаменитый стилист до недавнего времени не испытывал подобного страха.
В шоке теперь не только звезда.
Ведущая получила от мероприятия море эмоций.
Стилист считает, что их пути разошлись.
Стилист вспомнил курьезный случай с участием бывшей прима-балерины Большого театра.
Стилисту оказалось сложно найти подходящего человека.
Стилист посетовал, что ему приходится жить на сбережения.
Стилист уверен, что Примадонна вернется в Россию.
Стилист находится в Москве.
Стилист и общественник Сергей Зверев приговорен к штрафу в размере 20 тысяч рублей за ошибки в отчетности о финансировании предвыборной кампании.
На улицы приморского города Артем вышел опасный косолапый хищник, напавший на местную жительницу и ловившего его егеря. К текущему моменту дикое животное нейтрализовано — выясняются причины его агрессивного поведения. Подробности сообщает РИА Новости.
Мультимедийный сервис Okko озвучил дату премьеры сериала «Чикатило», сообщает Лента.ру.
И обычных пенсионеров, конечно же
90-е годы прошлого столетия были, действительно, лихими. Стоит только посмотреть на то, как выглядели тогда сегодняшние знаменитости. Кое-кто был совсем юным, а некоторые в расцвете своей молодости. Смешная и ностальгическая подборка!