Все новости / Сергей Зверев

Сергей Зверев

Происшествия
В Приморье застрелили агрессивного медведя, напавшего на двух человек
На улицы приморского города Артем вышел опасный косолапый хищник, напавший на местную жительницу и ловившего его егеря. К текущему моменту дикое животное нейтрализовано — выясняются причины его агрессивного поведения. Подробности сообщает РИА Новости.
30 ноя 2021 09:51
Шоу-бизнес
Трогательно и смешно: 15 фото российских звезд из «лихих 90-х»
90-е годы прошлого столетия были, действительно, лихими. Стоит только посмотреть на то, как выглядели тогда сегодняшние знаменитости. Кое-кто был совсем юным, а некоторые в расцвете своей молодости. Смешная и ностальгическая подборка!
15 янв 2020 08:38
Эксклюзив
Последние новости
Заменит и плойку, и бигуди: дуршлагу нашлось неожиданное применение Общество
Урожай попрет как на дрожжах: удобрение есть в каждом доме и не стоит ни копейки Общество
Эту колкую фразу из «Анны Карениной» должна уяснить каждая: знайте себе цену Шоу-бизнес
Пятно от чернил на рубашке испарится как по волшебству: метод профессионалов Общество
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес