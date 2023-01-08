Сергей Зверев

Трогательно и смешно: 15 фото российских звезд из «лихих 90-х»

90-е годы прошлого столетия были, действительно, лихими. Стоит только посмотреть на то, как выглядели тогда сегодняшние знаменитости. Кое-кто был совсем юным, а некоторые в расцвете своей молодости. Смешная и ностальгическая подборка!