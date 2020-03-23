Министра иностранных дел России Сергея Лаврова наградили медалью Петра Столыпина второй степени.
Вечером вторника, 10 марта, в Москве несколько десятков человек выразили протест против обнуления президентских сроков Владимира Путина. В случае, если это произойдет, он сможет снова баллотироваться на пост Президента. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил с едкой критикой в адрес бывшего помощника российского президента Владислава Суркова. В помощь он призвал Ивана Крылова со строчками из знаменитой басни.
В Кремле прокомментировали слова бывшего помощника президента России Владислава Суркова о возможном обнулении сроков нахождения у власти в стране действующего главы государства после принятия поправок в Конституцию. В частности, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, высказывание Суркова является его частным мнением.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не склоняет Киев к «братским отношениям».
Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что Украины как государства нет, а вместо него есть лишь «сумбур» и «специфическое расстройство умов», рассказал политик изданию «Актуальные комментарии».
Бывший помощник российского президента Владислав Сурков высказал мнение, что в случае, если в Основном законе как-либо уточнят полномочия главы государства, по правовой логике возникнет необходимость в «обнулении» президентских сроков. Такой точкой зрения он поделился в интервью с политологом Алексеем Часнаковым, пишет «Интерфакс».
Владислав Сурков, уволенный с поста помощника президента России в феврале, рассказал о своей политической карьере и взглядах на украинскую проблематику.
Экс-помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал свою отставку, назвав ее «чистой самоволкой». Об этом политик рассказал интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову на портале «Актуальные комментарии».
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (НБО) Алексея Данилова, Россия преследует цель подчинения Украины. Такое мнение Данилов озвучил в ходе интервью порталу Liga.net, пишет «Lenta.ru».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что бывший помощник президента Владислав Сурков с его талантом и опытом найдет себе применение после отставки.
Владислав Сурков освобожден от должности помощника президента Российской Федерации. Соответствующий указ подписан главой государства Владимиром Путиным и опубликован на официальном сайте Кремля.
Куратором украинского направления в администрации президента Российской Федерации будет заместитель руководителя Дмитрий Козак. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
ОАО "Ростелеком" сегодня представило государственный интернет-поисковик "Спутник" (sputnik.ru). Презентация бета-версии продукта состоялась на Петербургском экономическом форуме
\ \ Уголовное дело по статье 282 УК РФ (экстремизм), возбужденное еще в 2010 году в отношении 13 членов петербургского отделения «Другой России», обвиняемых в организации и участии в работе
\ \ В интервью газете «Известия» Владислав Сурков, не последний в Кремле человек, назвал людей, выходящих на митинги, «самой продуктивной частью
В Санкт-Петербурге нашли возможность обеспечить губернатора Валентину Матвиенко депутатским мандатом для ее выдвижения в Совет Федерации. Как сообщает газета "Коммерсантъ", она может попасть в
Вчера на пресс-конференции в клубе Кислород участники Ленинградского рок-клуба, только что отпраздновавшие 27-летие большим сборным концертом, рассказали о своих планах - вплоть до превращения своего детища в продюсерский центр.
Вы держки из интервью с Владимиром Соловьевым, посвященный выходу его новой книги «Путин. Путеводитель для неравнодушных» Нет ни одного человека, который был бы
На прошлой неделе в Москве прошло совещание руководителей региональных организаций нашистов , на котором было заявлено, что только пять отделений этой организации будут сохранены в прежнем виде, остальные же фактически прекратят свое существование.