Все новости / Владислав Сурков

Владислав Сурков

Общество
В Москве начались одиночные пикеты против обнуления президентских сроков
Вечером вторника, 10 марта, в Москве несколько десятков человек выразили протест против обнуления президентских сроков Владимира Путина. В случае, если это произойдет, он сможет снова баллотироваться на пост Президента. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
11 мар 2020 08:00
Политика
Украинский министр Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил с едкой критикой в адрес бывшего помощника российского президента Владислава Суркова. В помощь он призвал Ивана Крылова со строчками из знаменитой басни.
26 фев 2020 15:14
Политика
В Кремле отреагировали на слова Суркова об обнулении президентских сроков
В Кремле прокомментировали слова бывшего помощника президента России Владислава Суркова о возможном обнулении сроков нахождения у власти в стране действующего главы государства после принятия поправок в Конституцию. В частности, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, высказывание Суркова является его частным мнением.
26 фев 2020 13:38
Политика
Сурков рассказал о несуществующей Украине
Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что Украины как государства нет, а вместо него есть лишь «сумбур» и «специфическое расстройство умов», рассказал политик изданию «Актуальные комментарии». 
26 фев 2020 12:43
Политика
Сурков допустил «обнуление» президентских сроков после поправок в Конституцию
Бывший помощник российского президента Владислав Сурков высказал мнение, что в случае, если в Основном законе как-либо уточнят полномочия главы государства, по правовой логике возникнет необходимость в «обнулении» президентских сроков. Такой точкой зрения он поделился в интервью с политологом Алексеем Часнаковым, пишет «Интерфакс».
26 фев 2020 11:08
Политика
Сурков объяснил свою отставку
Экс-помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал свою отставку, назвав ее «чистой самоволкой». Об этом политик рассказал интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову на портале «Актуальные комментарии».
26 фев 2020 09:51
Политика
На Украине рассказали о глобальной тактике России
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (НБО) Алексея Данилова, Россия преследует цель подчинения Украины. Такое мнение Данилов озвучил в ходе интервью порталу Liga.net, пишет «Lenta.ru».
25 фев 2020 11:41
Политика
Путин уволил Суркова с должности помощника президента
Владислав Сурков освобожден от должности помощника президента Российской Федерации. Соответствующий указ подписан главой государства Владимиром Путиным и опубликован на официальном сайте Кремля.
19 фев 2020 08:04
Политика
Песков рассказал, кто будет главным по Украине в кремлевской администрации
Куратором украинского направления в администрации президента Российской Федерации будет заместитель руководителя Дмитрий Козак. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
11 фев 2020 13:50
Политика
Для попадания В.Матвиенко в Совфед требуется устранить ряд депутатов
В Санкт-Петербурге нашли возможность обеспечить губернатора Валентину Матвиенко депутатским мандатом для ее выдвижения в Совет Федерации. Как сообщает газета "Коммерсантъ", она может попасть в
27 июн 2011 10:38
Город
"Ленинградский рок-клуб" хотят превратить в продюсерский центр
Вчера на пресс-конференции в клубе Кислород участники Ленинградского рок-клуба, только что отпраздновавшие 27-летие большим сборным концертом, рассказали о своих планах - вплоть до превращения своего детища в продюсерский центр.
10 апр 2008 13:47
Город
В Петербурге движения "Наши" не будет
На прошлой неделе в Москве прошло совещание руководителей региональных организаций нашистов , на котором было заявлено, что только пять отделений этой организации будут сохранены в прежнем виде, остальные же фактически прекратят свое существование.
29 янв 2008 18:13
Эксклюзив
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