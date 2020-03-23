Владислав Сурков

В Петербурге движения "Наши" не будет

На прошлой неделе в Москве прошло совещание руководителей региональных организаций нашистов , на котором было заявлено, что только пять отделений этой организации будут сохранены в прежнем виде, остальные же фактически прекратят свое существование.