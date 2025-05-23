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От узких проходов к просторным полкам: все, что нужно знать о новом вагоне РЖД и почему теперь поездки станут комфортнее

Опубликовано: 23 мая 2025 22:32
вагоны, купе, РЖД
От узких проходов к просторным полкам: все, что нужно знать о новом вагоне РЖД и почему теперь поездки станут комфортнее
globallookpress/Aleksey Smyshlyaev

Как РЖД готовится к пику перевозок и какие направления будут особенно популярны?

Новые пассажирские вагоны с удлиненными полками запустят на маршрут Москва — Петербург, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

РЖД активно работает над повышением комфорта для пассажиров. В рамках этой работы планируется введение новых вагонов с улучшенными условиями проезда.

Осень 2025 года: новые вагоны на маршруте Москва — Петербург

38 вагонов будут курсировать на маршруте уже с осени 2025 года.

Речь идет о вагоне габарита Т, который шире прежнего на 28 см и длиннее на 73 см. Новые вагоны отличаются увеличенными габаритами, что позволит обеспечить больше пространства для пассажиров.

«Это означает, что полки будут удобнее и, соответственно, можно будет более комфортно располагаться в таком вагоне», — пояснил глава РЖД.

Главным преимуществом новых вагонов является увеличенная длина полок, которая составит 2 метра.

Расширение географии: новые вагоны в 11 регионах РФ

Новые вагоны будут поставлены в 11 регионов РФ.

В конце 2024 года «Трансмашхолдинг» построил для РЖД новый вагон, а 20 мая получил на него сертификат соответствия.

Как сообщает правительство, в планах РЖД перевезти за летний сезон более 63 млн человек.

Популярные направления: Петербург, Симферополь, Владикавказ, Таганрог, Черноморское побережье

Назначены 102 пары поездов, в частности в направлении Петербурга, Симферополя, Владикавказа, Таганрога, а также Черноморского побережья. Самыми популярными направлениями этого лета станут Санкт-Петербург, Симферополь и другие города.

В течение 2025 года предполагается закупка дополнительного пассажирского состава. Кроме того, запланировано обновление 118 объектов пассажирской инфраструктуры.

Обновление вагонного парка и инфраструктуры — важный шаг на пути к повышению комфорта и качества обслуживания пассажиров.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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