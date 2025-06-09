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9 претендентов, натуральный вкус и ГОСТ: какие сосиски в России признаны лучшими в 2025-м

Опубликовано: 9 июня 2025 11:32
сосиски
9 претендентов, натуральный вкус и ГОСТ: какие сосиски в России признаны лучшими в 2025-м
Фото: Городовой.ру

Рейтинг от известного СМИ.

Выбирая сосиски, покупатели всё чаще заглядывают не только в цену, но и в состав: безопасные ингредиенты, высокое содержание мяса и отсутствие ГМО становятся приоритетом. В 2025 году эксперты «КП» составили рейтинг лучших сосисок на основе микробиологических анализов, органолептической оценки и соответствия стандартам.

Пальму первенства удерживают молочные сосиски «Дымов». Они не содержат крахмала и сои, соответствуют ГОСТу и отличаются мягким сливочным вкусом с нотками пряностей. В Роскачестве они числятся как образец категории А.

Второе место достаётся сосискам «Сочинского мясокомбината» — продукту нейтрального вкуса, без отклонений по белкам и с безопасной микрофлорой. Их отличает стабильное качество при варке.

Замыкают тройку лидеров венские сосиски от «Вкусвилл». Несмотря на то, что они произведены не по ГОСТу, а по ТУ, эксперты отмечают: в них много мышечной ткани, нет нитритов и фосфатов, а вкус — подкопчённый и выразительный. Однако стоит учитывать: в составе белка оказалось меньше, чем заявлено, а цена остаётся выше среднего.

В рейтинг также вошли проверенные марки: «Черкизово», «Губкинский мясокомбинат», «Мираторг», «МясновЪ», «Мясной дом Бородина» и «Окраина». Последние две компании показали высокую безопасность состава, но допустили отклонения по количеству жира и калорийности.

При выборе сосисок эксперты советуют обращать внимание на цвет (не должен быть слишком ярким), прозрачность состава и наличие маркировки. А вот варка сосисок — по-прежнему вопрос не столько вкуса, сколько гигиены: теоретически их можно есть и без приготовления, но обработка кипятком надёжнее избавляет от возможных бактерий.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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