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Абьюзер с сайта знакомств: у истории с «альфонсом» из Петербурга появилось продолжение

Опубликовано: 2 мая 2025 19:31
Мужчина, женщина
Абьюзер с сайта знакомств: у истории с «альфонсом» из Петербурга появилось продолжение
Globallookpres / Belkin Alexey / news.ru

В Петербурге девушки делятся своими историями о том, как «синеглазый Илья» пользовался ими.

На днях пользователи Интернета узнали о том, как опасно знакомиться в сети. Парень с сайта знакомств оттаскал за волосы девушку во время первого свидания, а после этого вскрылась целая цепочка историй о «синеглазом Илье».

Оказалось, что у него заготовлена целая схема для таких свиданий. Парень знакомился на сайте с симпатичными девушками и превращал их жизнь в настоящий кошмар.

Как все начиналось

После того, как в соцсетях появилась история одной из пострадавших «синеглазого Ильи», к журналистам и активистам начали обращаться и другие девушки, которые столкнулись с похожим поведением.

Илья выбирает своих жертв на сайте знакомств, чаще всего это молодые и миловидные блондинки. Он ведет себя обаятельно, заводит разговоры, рассказывает о себе, иногда даже о творчестве и семье, чтобы расположить к себе.

После переписки он предлагает встретиться и приглашает девушку к себе домой или сам приходит к ней. На этом этапе все кажется вполне безобидным.

Когда приятель превращается в обидчика

Но как только девушка соглашается пустить Илью в квартиру, начинается самое страшное. Он пытается задержаться дольше, чем договаривались, иногда насильно, не желая уходить.

Если девушка пытается его выгнать, Илья может резко озвереть. Так, история одной из жертв и стала достоянием общественности: после бокала шампанского парень внезапно напал на нее. Он избил ее, повалил на кровать и пытался изнасиловать. Ей удалось вырваться и убежать.

Финансовый абьюз и манипуляции

Кроме физического насилия, Илья активно использует психологический прессинг и финансовую манипуляцию. Он рассказывает девушкам, что у него заблокированы банковские карты, просит оплатить за него покупки в магазине, клянчит деньги. Некоторые жертвы, поверив его слезным рассказам о проблемах с жильем, разрешали ему остаться на ночь, а потом и вовсе пускали к себе жить.

Каждая из пострадавших получила свои последствия: кто-то с синяками и ушибами, кто-то — с растрепанными нервами и без денег, сообщает Лента новостей Санкт-Петербурга.

Советует эксперт

Психологи советуют девушкам осотрожнее встречаться с парнями с сайтов знакомств: не приглашать к себе домой и не садиться в машину к нему. Обязательно предупреждать близких, что отправилась на свидание и не пить спиртное на первом свидании.

Абьюз может принимать разные формы — от физического насилия до финансового и психологического давления. Важно не молчать и обращаться за помощью, если вы или ваши знакомые столкнулись с подобным.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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