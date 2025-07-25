Запасов хватит до сентября: что ждет российских покупателей популярных сладостей Mars

Настоящая сенсация и повод для огорчения многих сладкоежек — крупнейшие ретейлеры Петербурга, такие как «Пятерочка» и «Перекресток», в ближайшие два месяца распрощаются с легендарными батончиками от Mars: Snickers, Twix, Bounty и другими.

Это не спонтанное решение — компания X5 Group заявила о приостановке отгрузок из-за… завышенных цен поставщика.

Как пояснили в пресс-службе супермаркетов, напряженность возникла из-за несоответствия условий поставки принципам «справедливого ценообразования».

На фоне длительных переговоров стороны так и не пришли к согласию.

В итоге Mars было отказано в сотрудничестве, и полки заполнит более доступный ассортимент альтернативных производителей.

«Цены, не соответствующие рынку» — обвинения и реальность

«Наш аналитический отдел выявил, что закупочные цены Mars значительно выше рыночных ориентиров и не учитывают размеры поставок и долгосрочность партнерства», — подчеркнули представители X5 Group в беседе с РБК.

Словно удар по имиджу одного из крупнейших игроков FMCG-рынка.

Это решение может стать переломным для покупателей, привыкших к проверенным с детства вкусам Snickers и Twix.

И хоть запасы запланированы до сентября, после этого на их месте появятся более доступные аналоги, которые стараются конкурировать по цене и вкусу.

Mars — не только сладости, но и корма для питомцев

Mars — это не только шоколадные батончики и жевательные резинки (Orbit), но и корма для домашних животных под брендами Pedigree, Royal Canin и Sheba.

Пока что решение ритейлера касается только сладостей, но нельзя исключать, что подобные разногласия могут повлиять и на другие категории товаров.

Рынок в ожидании новых героев полок

Поклонников Mars ждет адаптация вкусов — и, возможно, новые открытия в альтернативных лакомствах.

Производители бюджетных и локальных брендов наверняка воспользуются шансом закрепиться — ведь спрос остается, а предложение чуть изменится.

В то же время для самой Mars передышка может стать уроком — пересмотреть ценообразование, чтобы вернуть позиции в популярных сетях.

Ведь конкуренция сейчас жесткая, и каждый рубль на ценнике имеет значение.