Запасов хватит до сентября: что ждет российских покупателей популярных сладостей Mars

Настоящая сенсация и повод для огорчения многих сладкоежек — крупнейшие ретейлеры Петербурга, такие как «Пятерочка» и «Перекресток», в ближайшие два месяца распрощаются с легендарными батончиками от Mars: Snickers, Twix, Bounty и другими.
Это не спонтанное решение — компания X5 Group заявила о приостановке отгрузок из-за… завышенных цен поставщика.
Как пояснили в пресс-службе супермаркетов, напряженность возникла из-за несоответствия условий поставки принципам «справедливого ценообразования».
На фоне длительных переговоров стороны так и не пришли к согласию.
В итоге Mars было отказано в сотрудничестве, и полки заполнит более доступный ассортимент альтернативных производителей.
«Цены, не соответствующие рынку» — обвинения и реальность
«Наш аналитический отдел выявил, что закупочные цены Mars значительно выше рыночных ориентиров и не учитывают размеры поставок и долгосрочность партнерства», — подчеркнули представители X5 Group в беседе с РБК.
Словно удар по имиджу одного из крупнейших игроков FMCG-рынка.
Это решение может стать переломным для покупателей, привыкших к проверенным с детства вкусам Snickers и Twix.
И хоть запасы запланированы до сентября, после этого на их месте появятся более доступные аналоги, которые стараются конкурировать по цене и вкусу.
Mars — не только сладости, но и корма для питомцев
Mars — это не только шоколадные батончики и жевательные резинки (Orbit), но и корма для домашних животных под брендами Pedigree, Royal Canin и Sheba.
Пока что решение ритейлера касается только сладостей, но нельзя исключать, что подобные разногласия могут повлиять и на другие категории товаров.
Рынок в ожидании новых героев полок
Поклонников Mars ждет адаптация вкусов — и, возможно, новые открытия в альтернативных лакомствах.
Производители бюджетных и локальных брендов наверняка воспользуются шансом закрепиться — ведь спрос остается, а предложение чуть изменится.
В то же время для самой Mars передышка может стать уроком — пересмотреть ценообразование, чтобы вернуть позиции в популярных сетях.
Ведь конкуренция сейчас жесткая, и каждый рубль на ценнике имеет значение.