Апельсинки, спасибки и додосики: как не упустить выгоду в бонусных системах

Если вы думаете, что программы лояльности — это скучно и сложно, то вы просто еще не познакомились с настоящими героями экономии: сберспасибиками, додосиками и апельсинками. Нет, это не новые персонажи из мультфильма, а ваши лучшие друзья в мире выгодных покупок. Рассказываем, как не потеряться в этом бонусном лесу и даже получить от этого удовольствие

Бонусы от Сбербанка

Программа «Сберспасибики» позволяет накапливать баллы за использование сервисов Сбербанка и покупки у партнеров. Эти бонусы можно тратить в сотнях магазинов — как онлайн, так и офлайн. Часто проводятся акции, где за активность в приложении начисляются дополнительные баллы. Бонусы можно использовать не только для покупок, но и для благотворительности, рассказывает автор отзыва про использование бонусных программ.

Апельсинки — бонусы в «Пятерочке»

В «Пятерочке» действует программа с накоплением баллов, которые можно использовать для получения скидок. Дополнительно можно подключить сервис «Пакет», который дает кэшбэк на любимые категории товаров — иногда до 20%. Также есть возможность участвовать в тайных покупках и получать бонусы за отзывы и активность, что увеличивает выгоду.

Додокоины

В сети Додо Пицца действует внутренняя валюта, но ласково их можно назвать додосиками. Они начисляются не только за заказы, но и за участие в проверках качества работы ресторанов. Это своего рода мини-игра, позволяющая заработать дополнительные баллы и сделать покупки выгоднее. Даже при относительно высоких ценах бонусы помогают сэкономить.

Баллы за участие в опросах

Существуют сервисы, где за участие в опросах начисляются баллы, которые затем можно обменять на сертификаты или товары. Это простой способ получать бонусы, не тратя деньги, а только своё время. Например, накопленные баллы можно обменять на сертификаты для крупных онлайн-магазинов.