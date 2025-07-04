Российский автопром против китайского: кто выиграет битву за кошелек потребителя

Рейтинг моделей, которые не разорят даже в условиях экономической турбулентности.

В период экономической нестабильности и постоянно меняющихся рыночных условий потребители все чаще обращают внимание на автомобили с минимальной стоимостью.

В июле 2025 года, согласно данным «Автоновостей дня», именно доступные модели пользуются наибольшим спросом. Эксперты проанализировали предложения на российском рынке и составили рейтинг десяти самых дешевых новых автомобилей, представленных на данный момент.

Лидер доступности: LADA Granta — проверенная временем классика

На первом месте рейтинга расположилась LADA Granta — самый доступный автомобиль в России. Базовая комплектация Standard этой модели обойдется покупателям в 749 900 рублей.

Седан оснащен 1,6-литровым мотором, выдающим 90 л.с., и комплектуется пятиступенчатой механической коробкой передач. В базовом оснащении предлагаются электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, а также боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом.

Версии с подушками безопасности доступны от 829 000 рублей.

Эксперты отмечают:

«LADA Granta — это оптимальное сочетание цены и базового функционала, что делает ее лидером по доступности на рынке».

Эта модель продолжает оставаться привлекательной для тех, кто ищет надежный и недорогой автомобиль для повседневных нужд.

Внедорожные преимущества: LADA Niva Legend и Niva Travel

Следующие места в рейтинге занимают представители внедорожного сегмента — LADA Niva Legend и Niva Travel. LADA Niva Legend, классическая трехдверная «Нива», предлагается по цене от 1 059 000 рублей.

Автомобиль оснащен 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с. и постоянным полным приводом. В базовом оснащении — электростеклоподъемники, крепления ISOFIX, 16-дюймовые стальные диски и заводская аудиоподготовка.

«LADA Niva Legend сохраняет свою популярность благодаря проверенной конструкции и внедорожным качествам», — подчеркивают аналитики.

Эта модель остается востребованной благодаря своей надежности и способности преодолевать сложные дорожные условия.

LADA Niva Travel — современный внедорожник, предлагается по цене от 1 314 000 рублей.

Он оснащен 80-сильным мотором, пятиступенчатой механикой и полным приводом. В базовой комплектации предусмотрены электропривод и обогрев зеркал, 15-дюймовые диски и аудиоподготовка.

Китайское вторжение: BAIC U5 Plus, Livan X3 Pro, Changan Alsvin и JAC JS3

Китайские автопроизводители активно расширяют свое присутствие на российском рынке, предлагая доступные и функциональные модели.

Самой дешевой иномаркой в рейтинге стал BAIC U5 Plus, представленный по цене от 1 394 500 рублей.

Этот китайский седан оснащен 105-сильным атмосферным двигателем и комплектуется пятиступенчатой механической коробкой передач. В базовом оснащении — галогеновые фары, бесключевой доступ, мультируль, сенсорный дисплей и камера заднего вида.

Livan X3 Pro — еще один представитель китайского автопрома — предлагается по цене от 1 479 900 рублей.

Этот кроссовер оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 103 л.с. и вариатором. В оснащении — мульти-руль, фронтальные подушки безопасности, видеорегистратор, система бесключевого доступа, мультимедиа с 8-дюймовым экраном и задние парктроники.

Changan Alsvin, седан с 1,5-литровым 98-сильным двигателем и роботизированной трансмиссией, доступен от 1 500 000 рублей. Базовое оснащение включает мультируль, видеорегистратор, бесключевой доступ, мультимедиа и парктроники.

JAC JS3, китайский кроссовер с 1,5-литровым 109-сильным двигателем и шестиступенчатой механикой, предлагается по цене от 1 549 000 рублей. В базовой комплектации — подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема, парктроники, ESP и круиз-контроль.

Отечественные решения: LADA Vesta, УАЗ «Хантер» и LADA Largus

LADA Vesta, рестайлинговый седан с 1,6-литровым 106-сильным двигателем и механической коробкой, доступна по цене от 1 459 900 рублей. В базовой версии есть кондиционер, электрорегулировка и обогрев зеркал, а также фронтальные подушки безопасности.

УАЗ «Хантер», классический внедорожник с 112-сильным мотором и механической коробкой, оценен в 1 510 000 рублей. Он оснащён подключаемым полным приводом и гидрокорректором фар.

LADA Largus, пятиместный универсал с 90-сильным мотором и механической коробкой, предлагается по цене от 1 660 000 рублей. В базовой версии — подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, кондиционер и ABS с EBD.

«Самые доступные автомобили в России — это, как правило, модели отечественного производства и китайские бренды, предлагающие оптимальный набор опций за разумные деньги», — говорят специалисты.

Таким образом, в июле 2025 года потребители имеют возможность выбрать из широкого спектра бюджетных автомобилей.

№ Модель Цена от (руб.) Двигатель Мощность (л.с.) КПП Привод Основные опции в базовой комплектации 1 LADA Granta 749 900 1.6 л, бензин 90 5-ступенчатая МКПП Передний Электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, зеркала с эл. регулировкой и обогревом 2 LADA Niva Legend 1 059 000 1.7 л, бензин 83 5-ступенчатая МКПП Полный Электростеклоподъемники, ISOFIX, аудиоподготовка, 16" стальные диски 3 LADA Niva Travel 1 314 000 1.7 л, бензин 80 5-ступенчатая МКПП Полный Электропривод и обогрев зеркал, 15" стальные диски, аудиоподготовка 4 BAIC U5 Plus 1 394 500 1.5 л, бензин 105 5-ступенчатая МКПП Передний Галогеновые фары, бесключевой доступ, мультируль, сенсорный дисплей, камера заднего вида 5 LADA Vesta 1 459 900 1.6 л, бензин 90–106 5-ступенчатая МКПП Передний Кондиционер, электропривод и обогрев зеркал, фронтальные подушки безопасности 6 Livan X3 Pro 1 479 900 1.5 л, бензин 103 Вариатор Передний Мультируль, фронтальные подушки, видеорегистратор, бесключевой доступ, мультимедиа с 8" экраном, задние парктроники 7 Changan Alsvin 1 500 000 1.5 л, бензин 98 Роботизированная Передний Мультируль, видеорегистратор, бесключевой доступ, мультимедиа, парктроники 8 УАЗ «Хантер» 1 510 000 2.7 л, бензин 112 5-ступенчатая МКПП Подключаемый полный Гидрокорректор фар, прикуриватель 9 JAC JS3 1 549 000 1.5 л, бензин 109 6-ступенчатая МКПП Передний Подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема, парктроники, ESP, круиз-контроль 10 LADA Largus 1 660 000 1.6 л, бензин 90 5-ступенчатая МКПП Передний Подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, кондиционер, ABS с EBD

В списке представлены проверенные временем отечественные модели, а также современные китайские седаны и кроссоверы, что позволяют удовлетворить различные потребности и финансовые возможности.

Выбор за потребителем. Рынок предлагает разнообразные решения для тех, кто стремится к экономичному и практичному владению автомобилем.