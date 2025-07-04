Российский автопром против китайского: кто выиграет битву за кошелек потребителя

В период экономической нестабильности и постоянно меняющихся рыночных условий потребители все чаще обращают внимание на автомобили с минимальной стоимостью.
В июле 2025 года, согласно данным «Автоновостей дня», именно доступные модели пользуются наибольшим спросом. Эксперты проанализировали предложения на российском рынке и составили рейтинг десяти самых дешевых новых автомобилей, представленных на данный момент.
Лидер доступности: LADA Granta — проверенная временем классика
На первом месте рейтинга расположилась LADA Granta — самый доступный автомобиль в России. Базовая комплектация Standard этой модели обойдется покупателям в 749 900 рублей.
Седан оснащен 1,6-литровым мотором, выдающим 90 л.с., и комплектуется пятиступенчатой механической коробкой передач. В базовом оснащении предлагаются электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, а также боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом.
Версии с подушками безопасности доступны от 829 000 рублей.
Эксперты отмечают:
«LADA Granta — это оптимальное сочетание цены и базового функционала, что делает ее лидером по доступности на рынке».
Эта модель продолжает оставаться привлекательной для тех, кто ищет надежный и недорогой автомобиль для повседневных нужд.
Внедорожные преимущества: LADA Niva Legend и Niva Travel
Следующие места в рейтинге занимают представители внедорожного сегмента — LADA Niva Legend и Niva Travel. LADA Niva Legend, классическая трехдверная «Нива», предлагается по цене от 1 059 000 рублей.
Автомобиль оснащен 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с. и постоянным полным приводом. В базовом оснащении — электростеклоподъемники, крепления ISOFIX, 16-дюймовые стальные диски и заводская аудиоподготовка.
«LADA Niva Legend сохраняет свою популярность благодаря проверенной конструкции и внедорожным качествам», — подчеркивают аналитики.
Эта модель остается востребованной благодаря своей надежности и способности преодолевать сложные дорожные условия.
LADA Niva Travel — современный внедорожник, предлагается по цене от 1 314 000 рублей.
Он оснащен 80-сильным мотором, пятиступенчатой механикой и полным приводом. В базовой комплектации предусмотрены электропривод и обогрев зеркал, 15-дюймовые диски и аудиоподготовка.
Китайское вторжение: BAIC U5 Plus, Livan X3 Pro, Changan Alsvin и JAC JS3
Китайские автопроизводители активно расширяют свое присутствие на российском рынке, предлагая доступные и функциональные модели.
Самой дешевой иномаркой в рейтинге стал BAIC U5 Plus, представленный по цене от 1 394 500 рублей.
Этот китайский седан оснащен 105-сильным атмосферным двигателем и комплектуется пятиступенчатой механической коробкой передач. В базовом оснащении — галогеновые фары, бесключевой доступ, мультируль, сенсорный дисплей и камера заднего вида.
Livan X3 Pro — еще один представитель китайского автопрома — предлагается по цене от 1 479 900 рублей.
Этот кроссовер оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 103 л.с. и вариатором. В оснащении — мульти-руль, фронтальные подушки безопасности, видеорегистратор, система бесключевого доступа, мультимедиа с 8-дюймовым экраном и задние парктроники.
Changan Alsvin, седан с 1,5-литровым 98-сильным двигателем и роботизированной трансмиссией, доступен от 1 500 000 рублей. Базовое оснащение включает мультируль, видеорегистратор, бесключевой доступ, мультимедиа и парктроники.
JAC JS3, китайский кроссовер с 1,5-литровым 109-сильным двигателем и шестиступенчатой механикой, предлагается по цене от 1 549 000 рублей. В базовой комплектации — подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема, парктроники, ESP и круиз-контроль.
Отечественные решения: LADA Vesta, УАЗ «Хантер» и LADA Largus
LADA Vesta, рестайлинговый седан с 1,6-литровым 106-сильным двигателем и механической коробкой, доступна по цене от 1 459 900 рублей. В базовой версии есть кондиционер, электрорегулировка и обогрев зеркал, а также фронтальные подушки безопасности.
УАЗ «Хантер», классический внедорожник с 112-сильным мотором и механической коробкой, оценен в 1 510 000 рублей. Он оснащён подключаемым полным приводом и гидрокорректором фар.
LADA Largus, пятиместный универсал с 90-сильным мотором и механической коробкой, предлагается по цене от 1 660 000 рублей. В базовой версии — подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, кондиционер и ABS с EBD.
«Самые доступные автомобили в России — это, как правило, модели отечественного производства и китайские бренды, предлагающие оптимальный набор опций за разумные деньги», — говорят специалисты.
Таким образом, в июле 2025 года потребители имеют возможность выбрать из широкого спектра бюджетных автомобилей.
|№
|Модель
|Цена от (руб.)
|Двигатель
|Мощность (л.с.)
|КПП
|Привод
|Основные опции в базовой комплектации
|1
|LADA Granta
|749 900
|1.6 л, бензин
|90
|5-ступенчатая МКПП
|Передний
|Электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, зеркала с эл. регулировкой и обогревом
|2
|LADA Niva Legend
|1 059 000
|1.7 л, бензин
|83
|5-ступенчатая МКПП
|Полный
|Электростеклоподъемники, ISOFIX, аудиоподготовка, 16" стальные диски
|3
|LADA Niva Travel
|1 314 000
|1.7 л, бензин
|80
|5-ступенчатая МКПП
|Полный
|Электропривод и обогрев зеркал, 15" стальные диски, аудиоподготовка
|4
|BAIC U5 Plus
|1 394 500
|1.5 л, бензин
|105
|5-ступенчатая МКПП
|Передний
|Галогеновые фары, бесключевой доступ, мультируль, сенсорный дисплей, камера заднего вида
|5
|LADA Vesta
|1 459 900
|1.6 л, бензин
|90–106
|5-ступенчатая МКПП
|Передний
|Кондиционер, электропривод и обогрев зеркал, фронтальные подушки безопасности
|6
|Livan X3 Pro
|1 479 900
|1.5 л, бензин
|103
|Вариатор
|Передний
|Мультируль, фронтальные подушки, видеорегистратор, бесключевой доступ, мультимедиа с 8" экраном, задние парктроники
|7
|Changan Alsvin
|1 500 000
|1.5 л, бензин
|98
|Роботизированная
|Передний
|Мультируль, видеорегистратор, бесключевой доступ, мультимедиа, парктроники
|8
|УАЗ «Хантер»
|1 510 000
|2.7 л, бензин
|112
|5-ступенчатая МКПП
|Подключаемый полный
|Гидрокорректор фар, прикуриватель
|9
|JAC JS3
|1 549 000
|1.5 л, бензин
|109
|6-ступенчатая МКПП
|Передний
|Подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема, парктроники, ESP, круиз-контроль
|10
|LADA Largus
|1 660 000
|1.6 л, бензин
|90
|5-ступенчатая МКПП
|Передний
|Подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, кондиционер, ABS с EBD
В списке представлены проверенные временем отечественные модели, а также современные китайские седаны и кроссоверы, что позволяют удовлетворить различные потребности и финансовые возможности.
Выбор за потребителем. Рынок предлагает разнообразные решения для тех, кто стремится к экономичному и практичному владению автомобилем.