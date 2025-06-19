Такси без водителя: когда ждать революцию на дорогах

По словам специалиста, беспилотные такси появятся уже через год-два максимум. Бывший исполнительный директор «Яндекса» и член совета директоров компании Тигран Худавердян поделился мнением о том, когда такие машины появятся на улицах наших городов.

Беспилотное такси — реальность: Уже ездит по планете

«Беспилотное такси уже ездит по планете, так что это уже реальность. Многие игроки бегут в эту сферу, так что это случится на следующий год-два максимум. Даже если приехать в Москву, то можно увидеть, что эти машинки ездят», — отметил Худавердян в беседе с 78.ru.

Другое дело, что каждая машина должна проехать безаварийно хотя бы 25 тыс. км. По его словам, такого сложно достичь и опытному водителю — проехать столько без единой царапины.

Искусственный интеллект за рулем: Сдача на водительские права

Но не все так просто. Прежде чем выйти на дорогу, машины должны подтвердить свою безопасность.

«Нам нужно, чтобы искусственный интеллект сдал бы и на водительские права. Правда, там будут немного другие требования, а не просто знание правил движения», — заключил бизнесмен.

Правила дорожного движения — это хорошо. Но как быть с реальным движением на дороге? Ситуации могут возникать разные.

«Много непростых задач. В частности, например, нужна система стимуляторов, потому что невозможно протестировать все 25 тыс. км, чтобы статус-значимый результат получить. Надо, чтобы тысячи машин месяцами катались, пока мы замерим эти 25 тыс. км», — отметил эксперт.

Что необходимо для массового внедрения беспилотных такси?

Безопасность: Необходимо обеспечить максимальную безопасность беспилотных автомобилей, чтобы исключить риск ДТП.

Надежность: Беспилотные системы должны быть надежными и устойчивыми к сбоям.

Развитая инфраструктура: Необходима разметка дорог, знаки и другие элементы инфраструктуры, адаптированные для беспилотного транспорта.

Нормативно-правовая база: Требуется разработка законодательства, регулирующего использование беспилотного транспорта.

Принятие обществом: Необходимо преодолеть страхи и сомнения, связанные с использованием беспилотных технологий.

Как изменятся поездки с появлением беспилотных такси?

Снижение стоимости: Ожидается, что поездки на беспилотном такси будут дешевле, чем на обычном.

Повышение доступности: Беспилотные такси смогут работать круглосуточно и в отдаленных районах.

Снижение пробок: Беспилотные системы управления транспортом позволят более эффективно использовать дорожную сеть и снизить пробки.

Повышение безопасности: Беспилотные автомобили снижают риск ДТП, связанных с человеческим фактором.

Новые возможности для людей с ограниченными возможностями: Беспилотные такси смогут обеспечить транспортную доступность для людей, которые не могут водить автомобиль.

Беспилотные такси — это не фантастика, а реальность, которая уже совсем скоро станет частью нашей жизни.