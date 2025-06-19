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Такси без водителя: когда ждать революцию на дорогах

Опубликовано: 19 июня 2025 16:03
беспилотное такси
Такси без водителя: когда ждать революцию на дорогах
globallookpress/Oksana Korol

Пассажирам раскрыли сроки появления автономных машин.

По словам специалиста, беспилотные такси появятся уже через год-два максимум. Бывший исполнительный директор «Яндекса» и член совета директоров компании Тигран Худавердян поделился мнением о том, когда такие машины появятся на улицах наших городов.

Беспилотное такси — реальность: Уже ездит по планете

«Беспилотное такси уже ездит по планете, так что это уже реальность. Многие игроки бегут в эту сферу, так что это случится на следующий год-два максимум. Даже если приехать в Москву, то можно увидеть, что эти машинки ездят», — отметил Худавердян в беседе с 78.ru.

Другое дело, что каждая машина должна проехать безаварийно хотя бы 25 тыс. км. По его словам, такого сложно достичь и опытному водителю — проехать столько без единой царапины.

Искусственный интеллект за рулем: Сдача на водительские права

Но не все так просто. Прежде чем выйти на дорогу, машины должны подтвердить свою безопасность.

«Нам нужно, чтобы искусственный интеллект сдал бы и на водительские права. Правда, там будут немного другие требования, а не просто знание правил движения», — заключил бизнесмен.

Правила дорожного движения — это хорошо. Но как быть с реальным движением на дороге? Ситуации могут возникать разные.

«Много непростых задач. В частности, например, нужна система стимуляторов, потому что невозможно протестировать все 25 тыс. км, чтобы статус-значимый результат получить. Надо, чтобы тысячи машин месяцами катались, пока мы замерим эти 25 тыс. км», — отметил эксперт.

Что необходимо для массового внедрения беспилотных такси?

  • Безопасность: Необходимо обеспечить максимальную безопасность беспилотных автомобилей, чтобы исключить риск ДТП.
  • Надежность: Беспилотные системы должны быть надежными и устойчивыми к сбоям.
  • Развитая инфраструктура: Необходима разметка дорог, знаки и другие элементы инфраструктуры, адаптированные для беспилотного транспорта.
  • Нормативно-правовая база: Требуется разработка законодательства, регулирующего использование беспилотного транспорта.
  • Принятие обществом: Необходимо преодолеть страхи и сомнения, связанные с использованием беспилотных технологий.

Как изменятся поездки с появлением беспилотных такси?

  • Снижение стоимости: Ожидается, что поездки на беспилотном такси будут дешевле, чем на обычном.
  • Повышение доступности: Беспилотные такси смогут работать круглосуточно и в отдаленных районах.
  • Снижение пробок: Беспилотные системы управления транспортом позволят более эффективно использовать дорожную сеть и снизить пробки.
  • Повышение безопасности: Беспилотные автомобили снижают риск ДТП, связанных с человеческим фактором.
  • Новые возможности для людей с ограниченными возможностями: Беспилотные такси смогут обеспечить транспортную доступность для людей, которые не могут водить автомобиль.

Беспилотные такси — это не фантастика, а реальность, которая уже совсем скоро станет частью нашей жизни.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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