Бельевой стиль и техника «кроше»: как выбрать самый стильный купальник этого лета

Этим летом в тренде много моделей, которые подойдут всем модницам.

Выбрать купальник — не так просто, как кажется. Хочется, чтобы он хорошо сидел, был удобным и при этом выглядел стильно.

Тем более тренды меняются со скоростью света и выбрать актуальную модель, которая подойдет по фигуре, невозможно без совета стилиста.

Имидж-консультант Елена Бестави рассказала «Городовому», какие купальники нужно выбирать в этом году.

Елена Бестави Стилист «На него распространяются те же модные тенденции, что и на одежду в целом. Актуальные принты — мелкий горошек, клетка, полоска. Цвета — черный, белый, красный. В тренде нежный розовый и пастельные оттенки — сливочный, лавандовый, фисташковый, нежно-голубой. Фактуры гладкие, это бельевой стиль, в том числе. Купальники вязанные в технике «кроше». И очень актуальна драпировка. Также в моде ретро-стиль с металлическим декором, высокой посадкой на талии и завязками», — объясняет эксперт.

Бикини или сплошной

Собираясь в отпуск, хочется привести из него загар, поэтому многие предпочитают раздельные купальники. Стилист подчеркивает, что тут не важно, что вы выберите. Главное — чтобы ваши потребности были выполнены.

«Бикини или сплошной — выбор зависит только от вас. На мой взгляд, бикини больше подходит для загара. Но если требуется визуально подкорректировать фигуру, лучше выбрать сплошной. Он же может выполнить роль топа. Юбка, шорты и вы готовы к прогулке», — советует Елена.

Выбирать купальник просто, если помнить главное: он должен быть удобным и подходить именно вам. В этом сезоне модницы могут позволить себе многое. Главное — подобрать ту вещь, в которой вы будете чувствовать себя стильно и комфортно.