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Творческий подход к лечению: Кукуха станет другом пациентов челябинской психоневрологической больницы

Опубликовано: 12 июня 2025 13:31
Кукушка, люди
Творческий подход к лечению: Кукуха станет другом пациентов челябинской психоневрологической больницы
Городовой ру

В России выбирают необычные талисманы для медицинских учреждений.

В Челябинске произошел необычный случай — местная психоневрологическая больница выбрала своим талисманом Кукуху. Решение, казалось бы, противоречивое, но, по мнению медиков, оно призвано развеять страшные мифы о психиатрическом лечении и создать более дружелюбную атмосферу для пациентов.

Следуя примеру Белки: Челябинцы вдохновились опытом наркологов

Медики говорят, что взяли пример с Белки, которая является талисманом наркологов из Пермского края. Успешный опыт соседей вдохновил челябинских психиатров на создание собственного уникального символа.

Почему именно Кукуха? Ассоциации и символика

«С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот — такой замечательный кукух, это изначально мужчина, мальчик. Вот этот в белом халате — некое прочтение образа главного врача», — рассказал главной психиатр региона Михаил Козлов в беседе с РИА Новости.

Признание стереотипов и попытка их преодолеть.

У Кукуха-главврача есть и коллеги: Кукух с чемоданом, Кукух в костюме и даже в платье. Каждая из птиц символизирует отдельное направление работы учреждения — от взрослой до детской психиатрии и закреплена за своим отделением.

Кукуха как инструмент борьбы со стереотипами

По словам медиков, с помощью Кукухи они хотят «развеивать страшные мифы о психиатрическом лечении». Пресс-служба уточняет, что был разработан дизайн игрушки, 3D-модель, позже мягкие игрушки изготовили, и каждая из них представляет отдельное направление работы, в том числе работу детского отделения, психологов, поликлиники.

По словам заместителя главного врача по медицинской части в детских отделениях Татьяны Чижовой, игрушка кукушечка-девочка олицетворяет детскую службу медицинской организации.

«Ее яркий желтый клюв -— самый теплый цвет, а синий сарафан и бантик — самый холодный цвет. Наша кукушечка уравновешивает эти цвета, точно так же как мы уравновешиваем эмоциональные состояния наших пациентов», — сообщает пресс-служба.

Главврач пообещал для каждого образа найти постоянное место жительства, а со временем дополнить семейство новыми образами, поскольку отделений и служб в психиатрической больнице немало, отмечается в сообщении.

Эстафета талисманов: Вслед за психиатрами о талисмане задумались наркологи

Вслед за челябинцами о выборе талисмана задумалась свердловская Областная наркологическая больница.

Пока лидирует Крокодил в халате. Его конкурент — Енот в костюме, «который против наркотиков».

Накануне пермский наркодиспансер выбрал своим талисманом белочку. Среди альтернативных вариантов были: Среди вариантов — «Орешник», «ПсиБелка», «Наркоделька» «Похмеляша», «Ремиссия» и «Бодуняша».

От Кукухи до Крокодила — креативный подход к преодолению стереотипов

Выбор Кукухи в качестве талисмана челябинской больницы— это смелый и неординарный шаг, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

Однако, стоит отметить, что медики стремятся использовать этот образ для того, чтобы развеять стереотипы о психиатрии и создать более дружелюбную атмосферу для пациентов.

Подобные инициативы, безусловно, заслуживают внимания и поддержки. Креативность и нестандартный подход помогают преодолеть стереотипы и барьеры.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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