Городовой / Общество / Без клининга и забот: как помыть большие панорамные окна в старинных квартирах Петербурга
Эксклюзив
Последние новости
Игра в «зайца» теперь невыгодна: Петербург меняет систему штрафов за неоплаченный проезд Город
«Основоположник наращивания ногтей — стоматолог»: стоит ли покрывать зубы гель-лаком Общество
Автобусы, паромы и пешие прогулки: как побывать в Карелии без машины Общество
Архитектурные монстры Петербурга: какие здания раздражают горожан больше всего и почему их называют «кошмаром» Город
Вечное противостояние: чем отличается ленинградский рассольник от московского, и как его приготовить Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Транспорт Туризм
Категории
Общество Спорт

Без клининга и забот: как помыть большие панорамные окна в старинных квартирах Петербурга

18 мая 2025 12:01
Окна, Петербург
Без клининга и забот: как помыть большие панорамные окна в старинных квартирах Петербурга
Global Look Press / Roman Denisov / Decor in architecture

Весна и лето традиционно считается временами года, когда нужно наводить чистоту дома, и некоторые лайфхаки помогают нам сделать это качественно и безопасно.

Особенная архитектура Петербурга создает для горожан бытовые загадки. К примеру, как помыть окна, которые уходят в потолок и при этом не навредить себе. А если у вас и высокий этаж, то это и вовсе задача не из простых. Но если разобраться, сделать это можно и самостоятельно, не прибегая к помощи клининговых служб и не рискуя здоровьем. Расскажем, как отмыть окна правильно, безопасно и без лишних хлопот.

В чем сложность помыть окна на высоте?

Во-первых, страшно. Высота пугает многих, и даже выглянуть из окна бывает не просто. Во-вторых, доступ к внешней стороне стекол ограничен — не всегда можно открыть створку или снять окно. В-третьих, есть риск упасть или получить травму, если не соблюдать меры безопасности.

Если вы боитесь высоты или не уверены в своих силах, лучше вызвать профессионалов. Клининговые компании нанимают скалолазов, которые с помощью страховочного снаряжения и спецоборудования моют окна на любых этажах быстро и качественно.

Но при правильном подходе и с нужными инструментами можно добиться чистых окон самим и не подвергать себя опасности, передает сайт Лиза.

Какие инструменты и средства понадобятся?

Средства для мытья стекол. Это могут быть аэрозоли, кремы или растворы. Можно использовать и народные методы: вода с уксусом отлично справляется с загрязнениями и не оставляет разводов.

Телескопическая швабра или щетка. С длинной ручкой, чтобы дотянуться до края окна без опасных движений.

Магнитная щетка. Это две щетки с магнитами, которые крепятся с двух сторон стекла и позволяют мыть обе стороны одновременно, не высовываясь наружу.

Робот-мойщик окон. Автоматический помощник, который крепится к стеклу и чистит его сам. Стоит дороже, но очень удобен и безопасен.

Как мыть окна снаружи на высоком этаже

Начинайте с внутренней стороны. Хорошо вымойте окна в помещении, чтобы потом было проще оценить чистоту снаружи.

Мойте окна, начиная с дальнего угла. Гоните грязную воду по направлению к себе, чтобы грязь не растекалась по уже очищенным участкам. После мытья протрите стекло резиновым скребком. Двигайтесь сверху вниз, чтобы вода стекала равномерно. Если остались разводы, удалите их специальной тряпкой.

Всегда соблюдайте меры безопасности. Не высовывайтесь слишком далеко, используйте страховку, ее можно купить в любом спортивном магазине.

Особенности мытья панорамных и балконных окон

Панорамные окна — это отдельная история, свойственная Петербургу. Они большие и часто не открываются, поэтому телескопическая швабра и робот-мойщик — лучшие помощники. Мыть их лучше в пасмурную погоду, чтобы средство не высыхало слишком быстро и не оставляло разводов. С хмурой погодой в Петербурге обычно проблем нет.

Балконные окна из дерева можно аккуратно снять и помыть дома в ванной. Это безопасно и удобно, но требует аккуратности при разборке и сборке.

Народные советы и лайфхаки

Как уже говорилось выше, вместо химии можно использовать раствор из воды и уксуса — он недорогой и экологичный. Также газеты отлично подходят для полировки стекла без разводов. А если боитесь высоты, попробуйте магнитную щетку или робота — они избавят от необходимости высовываться.

Новости по теме
«Луна» на высоте 224,1: реальная история, которая стала песней «На безымянной высоте» «Луна» на высоте 224,1: реальная история, которая стала песней «На безымянной высоте» 9 мая 2025 21:03
Что можно поймать на Ладоге: советы от председателя Совета Питерского клуба рыбаков Что можно поймать на Ладоге: советы от председателя Совета Питерского клуба рыбаков 29 марта 2025 19:31
Безопасное катание с горки в Петербурге: советы для родителей и детей Безопасное катание с горки в Петербурге: советы для родителей и детей 6 января 2025 12:31
Петербургские квартиры скоро станут красивее, но опаснее: советы по безопасному украшению елки Петербургские квартиры скоро станут красивее, но опаснее: советы по безопасному украшению елки 20 декабря 2024 11:46
3 совета для детей и взрослых: Продеус из «Жить здорово!» дал советы, как оставаться здоровым всю осень 3 совета для детей и взрослых: Продеус из «Жить здорово!» дал советы, как оставаться здоровым всю осень 26 октября 2024 21:30
Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще