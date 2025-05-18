Без клининга и забот: как помыть большие панорамные окна в старинных квартирах Петербурга

Весна и лето традиционно считается временами года, когда нужно наводить чистоту дома, и некоторые лайфхаки помогают нам сделать это качественно и безопасно.

Особенная архитектура Петербурга создает для горожан бытовые загадки. К примеру, как помыть окна, которые уходят в потолок и при этом не навредить себе. А если у вас и высокий этаж, то это и вовсе задача не из простых. Но если разобраться, сделать это можно и самостоятельно, не прибегая к помощи клининговых служб и не рискуя здоровьем. Расскажем, как отмыть окна правильно, безопасно и без лишних хлопот.

В чем сложность помыть окна на высоте?

Во-первых, страшно. Высота пугает многих, и даже выглянуть из окна бывает не просто. Во-вторых, доступ к внешней стороне стекол ограничен — не всегда можно открыть створку или снять окно. В-третьих, есть риск упасть или получить травму, если не соблюдать меры безопасности.

Если вы боитесь высоты или не уверены в своих силах, лучше вызвать профессионалов. Клининговые компании нанимают скалолазов, которые с помощью страховочного снаряжения и спецоборудования моют окна на любых этажах быстро и качественно.

Но при правильном подходе и с нужными инструментами можно добиться чистых окон самим и не подвергать себя опасности, передает сайт Лиза.

Какие инструменты и средства понадобятся?

Средства для мытья стекол. Это могут быть аэрозоли, кремы или растворы. Можно использовать и народные методы: вода с уксусом отлично справляется с загрязнениями и не оставляет разводов.

Телескопическая швабра или щетка. С длинной ручкой, чтобы дотянуться до края окна без опасных движений.

Магнитная щетка. Это две щетки с магнитами, которые крепятся с двух сторон стекла и позволяют мыть обе стороны одновременно, не высовываясь наружу.

Робот-мойщик окон. Автоматический помощник, который крепится к стеклу и чистит его сам. Стоит дороже, но очень удобен и безопасен.

Как мыть окна снаружи на высоком этаже

Начинайте с внутренней стороны. Хорошо вымойте окна в помещении, чтобы потом было проще оценить чистоту снаружи.

Мойте окна, начиная с дальнего угла. Гоните грязную воду по направлению к себе, чтобы грязь не растекалась по уже очищенным участкам. После мытья протрите стекло резиновым скребком. Двигайтесь сверху вниз, чтобы вода стекала равномерно. Если остались разводы, удалите их специальной тряпкой.

Всегда соблюдайте меры безопасности. Не высовывайтесь слишком далеко, используйте страховку, ее можно купить в любом спортивном магазине.

Особенности мытья панорамных и балконных окон

Панорамные окна — это отдельная история, свойственная Петербургу. Они большие и часто не открываются, поэтому телескопическая швабра и робот-мойщик — лучшие помощники. Мыть их лучше в пасмурную погоду, чтобы средство не высыхало слишком быстро и не оставляло разводов. С хмурой погодой в Петербурге обычно проблем нет.

Балконные окна из дерева можно аккуратно снять и помыть дома в ванной. Это безопасно и удобно, но требует аккуратности при разборке и сборке.

Народные советы и лайфхаки

Как уже говорилось выше, вместо химии можно использовать раствор из воды и уксуса — он недорогой и экологичный. Также газеты отлично подходят для полировки стекла без разводов. А если боитесь высоты, попробуйте магнитную щетку или робота — они избавят от необходимости высовываться.