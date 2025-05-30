От пеленок до диплома: сколько стоит вырастить ребенка в России и как экономисты оценили реальные расходы на «подъем на ноги»

Что входит в «детский» бюджет — от скрининга беременности до выпускного в ВУЗе, и почему маткапитал покрывает лишь малую часть расходов?

Экономисты подсчитали, чтобы «поднять ребенка на ноги» в России, потребуется от 1,2 до 3,6 млн рублей. В эту сумму входят траты с момента рождения до окончания вуза: питание, одежда, медицина, детский сад, школа и высшее образование.

Материнский капитал, при этом, покрывает лишь часть расходов.

Соответствует ли эта сумма реальности? И что нужно учитывать родителям, планирующим рождение ребенка?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила к.э.н., доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, отметив, что расходы на ребенка начинаются за 9 месяцев до его рождения.

«9 месяцев до рождения»: расходы начинаются задолго до появления малыша на свет

«Это скрининг (4000 руб.), медикаменты для будущей мамочки (3000 руб.), одежда (24 500 руб.), роды (в среднем 75 000 руб., но можно и бесплатно, по полису ОМС), сумка в роддом (7500 руб.)», — перечисляет Ольга Лебединская.

Таким образом, уже на этапе беременности родители сталкиваются с существенными расходами.

Первый год не легче: кроватки, смеси и ежемесячные траты

Для подсчета общей суммы средств, которые родителям придется потратить в первые три года жизни малыша, эксперт предлагает разделить их на категории.

«Первоначальная покупка кроваток и транспортных средств обойдется семейному бюджету не менее, чем в 100 000. Далее питание. Расходы на покупку молочной смеси из расчета суточного потребления готовой смеси 800 мл и стоимости Nutrilon составят 2850 рублей в месяц. К этой сумме добавим необходимые с третьего-четвертого месяца детские каши (от 1500 рублей), творожки, пюре (еще не менее 1500 рублей). Не забываем про памперсы, бутылочки, а это еще 2500 рублей. Средства по уходу за нежной кожей малыша и гигиенических процедур обойдутся еще в 2000 рублей. Детская одежда — около 30 тысяч рублей, включая комбинезоны, обувь, шапочки-варежки и прочий нательный трикотаж и не только. А еще ежемесячные визиты в поликлинику, приобретение лекарственных средств, массаж и пр.»,— рассказывает Ольга Лебединская.

По ее расчетам, первый год жизни малыша обойдется молодой семье не менее, чем в 320 тысяч рублей.

От памперсов к «развивашкам»: миллион за три года

«Второй и третий годы памперсы заменим на «развивашки», питание станет сбалансированным, и общая сумма расходов не поменяется. Итого, только первые три года жизни будут стоить порядка одного миллиона рублей или около 30000 рублей в месяц. Конечно, можно часть одежды получить «в наследство» от родственников или купить на «Авито». В детсадовский период воспитания малыша расходы могут немного сократиться, но не существенно. Итого, до школы придется родителям найти возможность заработать еще миллион рублей. И это, не считая расходов на семейный отдых, поездки к родным и близким и пр.», — отмечает эксперт.

Школа, репетиторы и гаджеты: расходы растут в геометрической прогрессии

По данным Росстата, прожиточный минимум детей составляет 17201 рубль, а в год 206,5 тыс. руб. К этой сумме надо добавить расходы на кружки, секции и репетиторов, приобретение одежды. Причем расходы на репетиторов к выпускным классам будут только расти.

«В разы вырастут расходы на одежду, гаджеты. Итого, общая сумма расходов приближается уже к 7 млн рублей. Примерно столько стоит однокомнатная квартира в Московской области или пара автомобилей в хорошей комплектации», — заключает Ольга Лебединская.

Категория расходов Описание и детали Примерная сумма / месяц или общая сумма До рождения ребенка Скрининг (4 000), медикаменты (3 000), одежда (24 500), сумка в роддом (7 500), роды (75 000, могут быть бесплатными по ОМС) Около 114 000 руб. общих затрат Первоначальные покупки Кроватка, коляска, автокресло и др. От 100 000 руб. Питание (молочная смесь и прикорм) Смесь Nutrilon 800 мл/сутки — 2 850 руб./мес; каши, пюре — 3 000 руб./мес Около 5 850 руб./мес Памперсы, бутылочки, уход Памперсы, бутылочки — 2 500 руб.; средства ухода — 2 000 руб. 4 500 руб./мес Детская одежда Комбинезоны, обувь, шапочки, трикотаж и др. Около 30 000 руб. за год Медицинские расходы и услуги Визиты к врачу, лекарства, массаж и др. Включены в общий годовой бюджет Итого расходы на 1-й год жизни Суммирование всех затрат Около 320 000 руб. Расходы на 2-й и 3-й годы жизни Памперсы заменяются развивающими игрушками, питание сбалансируется Примерно по 320 000 руб. в год Итого расходы на первые 3 года Сумма за три года Около 1 000 000 руб. Расходы до школы (4-17 лет) Кружки, секции, репетиторы, одежда, гаджеты До 7 000 000 руб. (с учётом инфляции и роста затрат) Прожиточный минимум на ребенка По данным Росстата 2025 года 17 201 руб./мес; 206 500 руб./год

Очевидно, что воспитание ребенка это серьезная финансовая нагрузка для большинства российских семей. Государственная поддержка, в виде материнского капитала, безусловно, важна, но ее недостаточно, чтобы покрыть все расходы.

Поэтому, планируя рождение ребенка, необходимо трезво оценить свои финансовые возможности, и подготовиться к существенным тратам.