Цены скачут, взять ипотеку становится сложнее: что происходит на рынке недвижимости в Петербурге в 2025 году

Обзавестись своим жильем сейчас тот еще квест.

Российский рынок недвижимости в 2025 году столкнулся с рядом значительных изменений. Экономическая нестабильность, снижение доходов населения и рост ипотечных ставок привели к переменам, которые затронули как покупателей, так и арендодателей.

Снижение цен на жильё

В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, цены на недвижимость упали на 10–15%, а в регионах снижение составило до 20%. Основная причина — сокращение покупательского спроса. Жители откладывают крупные покупки, опасаясь будущих экономических трудностей.

Сокращение объёмов строительства

Строительные компании значительно уменьшили объёмы возводимого жилья. По сравнению с 2024 годом ввод новых объектов снизился на 25%. Это связано с увеличением себестоимости строительства и меньшим количеством покупателей, готовых инвестировать в новостройки.

Рост популярности аренды

Снижение доступности ипотечных кредитов и неопределённость на рынке заставили россиян активнее арендовать жильё. Спрос на аренду увеличился на 30%, что поддерживает рост цен в этом сегменте.

Предпочтения покупателей меняются

Покупатели стали уделять больше внимания инфраструктуре и экологическим условиям. Жильё вблизи парков и зелёных зон выбрали 60% покупателей. При этом вторичный рынок остаётся привлекательным из-за более доступной стоимости.

Поддержка от государства

Правительство России пытается стабилизировать рынок, предлагая программы субсидирования ипотечных ставок и помощь строительным компаниям. Эти меры частично нивелируют негативные последствия, однако полностью решить проблемы отрасли пока не удаётся.

Ипотечные ставки и ценовая динамика

Средняя ставка по ипотеке выросла до 9% с 7% в 2024 году, что сделало кредиты менее доступными. На фоне этого средняя цена квадратного метра в Москве снизилась до 200 000 рублей, в Санкт-Петербурге — до 150 000 рублей, а в регионах, таких как Новосибирск и Екатеринбург, — до 80 000–85 000 рублей.

Конкуренция между новостройками и вторичным жильём

Снижение цен на вторичное жильё усилило конкуренцию с новостройками. Вторичный рынок активно демпингует, предлагая более доступные варианты, в то время как застройщики вынуждены придерживаться цен, диктуемых условиями эскроу-счетов, передает Циан.

Вывод

2025 год стал временем больших перемен для рынка недвижимости России. Снижение цен и сокращение строительства, рост спроса на аренду и изменения в предпочтениях покупателей показывают, что рынок адаптируется к новым экономическим условиям. Однако для стабилизации ситуации потребуются дополнительные усилия и более активное участие государства.